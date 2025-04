Allerta meteo nella settimana di Pasqua, occhio a questa data: meglio rimanere a casa!

Si avvicina sempre più la settimana di Pasqua e si fa sempre più alta l’attenzione per il tempo previsto a cavallo tra domenica 20 e lunedì 21 aprile. Insomma: tutti vogliono sapere che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, quando milioni di italiani approfitteranno del ponte lungo tra fine e inizio settimana per fare gite fuori porta o, perché no?, anche piccoli viaggi.

Aprile, lo sappiamo bene, è il mese che segue quel “pazzerello” di marzo e durante il quale, per proseguire la nota filastrocca, è sempre bene avere l’ombrello a portata di mano (anche se con gli acquazzoni degli ultimi anni c’è poco da fare se non restarsene direttamente a casa). Rimane il fatto che aprile è un mese di transizione, dove il tempo è molto variabile.

Questo significa che il tempo potrà oscillare come sempre tra sprazzi che fanno pensare a una primavera molto inoltrata, quasi a sfiorare temperature estive, fino agli ultimi colpi di coda di un inverno che sembra non aver voglia di congedarsi. Una data in particolare va segnata sul calendario, perché il tempo secondo le previsioni non sarà per nulla clemente.

Settimana di Pasqua, ecco quando (e dove) arriverà il maltempo

Stando alle previsioni di Temporeale.info la settimana pasquale vedrà un’Italia divisa in due, tra nord e sud. Il maltempo segnerà soprattutto l’inizio della settimana di Pasqua. Meno chiara invece la tendenza per il fine settimana tra il 20 e il 21 aprile. Appare però probabile che dopo un periodo perturbato si faccia spazio una timida fase di anticiclone di intervallo.

Non mancheranno però le perturbazioni, soprattutto nelle zone settentrionali e alpine. Soprattutto nella prima parte della settimana che precede la Pasqua – 14-20 aprile – ci sarà un’alta probabilità di piogge abbondanti sul nord Italia. Una vasta zona geografica tra Francia sud-orientale, Alpi e Nord Italia si troverà a sperimentare condizioni più umide della media.

Questo non vuol dire che non ci potranno essere giorni di bel tempo a cavallo di Pasqua. Significa che in quelle giornate sarà più probabile che piova. Le zone dove potremmo avere precipitazioni più abbondanti nella settimana di Pasqua sono Liguria, alta Toscana, basso Piemonte, Alpi piemontesi e lombarde e un’area compresa tra Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Potrebbe anche nevicare molto sulle Alpi e alcune zone (come la Liguria) potrebbero assistere a piogge intense (anche oltre 200 mm) entro i primi giorni della settimana tra il 14 e il 20 aprile. Potrebbe piovere molto un po’ in tutto il Settentrione e anche al Centro potrebbero esserci forti precipitazioni (anche superiori a 50 mm) entro la metà della Settimana Santa (dunque fino a mercoledì-giovedì).

Precipitazioni molto più limitate invece al Sud, che verrà praticamente “risparmiato” dalla nuova perturbazione in arrivo.