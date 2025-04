Crociato ko e stop lunghissimo, cambia il mercato del Napoli: tutto stravolto

Il mercato in uscita del Napoli può cambiare dopo l'infortunio. In estate si prospetta un incastro particolare

Siamo entrati nella fase decisiva della stagione ed ogni punto rischia di valere il doppio. Lo sa bene il Napoli di Antonio Conte, sempre all’inseguimento dell’Inter in una lotta scudetto che si risolverà solo nelle ultime uscite.

Non una fase esaltante per i partenopei, spesso accusati di calare la tensione nella ripresa. Nella conferenza stampa che precede la gara contro l’Empoli lo stesso Conte ha chiarito: “Le insidie ci sono in ogni gara, alla fine la maggior parte delle squadre impegnate in campionato hanno obiettivi correnti. Possono lottare per salvarsi, chi per un posto in Champions, Scudetto, EL, Conference. Ogni squadra avrà i suoi obiettivi”.

Sui cali della ripresa ha detto: “Fosse un problema di secondi tempi avremmo zero punti con Juventus, Inter, Atalanta, quindi se vogliamo andare con i dati alla mano… le partite durano 90 minuti più recupero. E’ inevitabile che alcune volte potevamo gestire un po’ meglio”.

Ora il test casalingo contro l’Empoli da non fallire per Lukaku e soci che dovranno tornare a macinare risultati con continuità alle spalle dell’Inter. Proprio tra le fila dei toscani emerge un altro infortunio pesante, che indirettamente andrebbe a condizionare anche il mercato del Napoli.

Calciomercato Napoli, Kouame va ko: effetto domino con Ngonge

In un comunicato delle scorse ore l’Empoli ha evidenziato “che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Christian Kouamé, uscito durante la gara contro il Cagliari, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”.

Un altro ko pesantissimo per gli azzurri toscani che avevano perso per un problema simile anche Pellegri. Infortunio di lunga durata quindi per Kouame che inevitabilmente tornerà alla Fiorentina per fine prestito indirizzando la stessa viola a guardare altrove per il futuro.

Con uno stop così lungo ed in generale un’importanza per il destino della Fiorentina ormai affievolitosi, il club toscano potrebbe puntare proprio ad un calciatore del Napoli per la sostituzione dell’attaccante ivoriano.

La viola potrebbe infatti tornare a puntare forte su Cyril Ngonge, calciatore degli azzurri che era arrivato a gennaio 2024 in una squadra ricca di problemi. Il classe 2000 belga ex Verona, nei primi sei mesi a Napoli mise insieme 13 spezzoni ed un solo gol. Minutaggio ancora più basso quest’anno con appena 172 minuti messi insieme in Serie A alla corte di Conte e le uniche reti che sono invece arrivate in Coppa Italia.

Si tratta quindi di un calciatore in cerca di rilancio che a Firenze potrebbe trovare nuova linfa.