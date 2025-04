Penalizzazione nel campionato italiano, c’è la data ufficiale: classifica ribaltata

Siamo ormai arrivati nella fase decisiva di praticamente tutti i campionati in giro per l’Europa. In Italia c’è grande attenzione per quanto sta avvenendo in Serie A con le corse scudetto, Champions e salvezza che stanno entusiasmando i tifosi.

In Serie B invece il primo grande verdetto è già arrivato, con la promozione diretta del Sassuolo che dopo un solo anno di purgatorio calcistico ritrova la massima divisione, al culmine di un torneo quasi dominato. I neroverdi di Grosso si preparano quindi ad un finale di stagione di accademia e passerella in vista del rientro in A. Al contrario sul versante opposto della classifica c’è chi sta provando ad aggrapparsi alle ultimissime speranze per provare a restare agganciata alla Serie B. Il riferimento è al Cosenza, fanalino di coda ed a cinque giornate dalla fine sempre più vicino al baratro della Serie C.

L’incubo retrocessione si fa sempre più vivido per i cosentini che anche nell’ultimo turno di campionato hanno rimandato l’appuntamento con la vittoria non andando oltre un pari per 1-1 in casa contro il Brescia. Un’altra partita che sa di occasione sprecata per la truppa di Alvini che è apparso molto rammaricato: “Avremmo potuto raddrizzare prima la partita, così da avere maggiori chance di portare a casa la vittoria nel finale. Alla squadra ho chiesto di continuare a lavorare, di credere in quello che stiamo facendo. È vero, potevamo fare meglio in alcune situazioni, ma l’importante è non mollare”.

Non si arrende quindi il Cosenza su cui grava anche una penalizzazione di quattro punti in classifica a cui la società sta provando in extremis a porre rimedio.

Cosenza, caccia alla salvezza: ricorso contro la penalizzazione

Lo spettro della retrocessione non è così lontano con sole cinque gare da giocare, ma il Cosenza non si arrende, e si muove anche al di fuori del terreno di gioco.

I prossimo 22 aprile infatti sarà discusso il ricorso presentato dal club al Tar del Lazio contro la penalizzazione incassata in classifica. Si tratta di una sorta di ultima spiaggia a cui i cosentini si affidano per provare ad uscire dalle sabbie mobili di un’eventuale discesa in Serie C.

Come evidenziato da ‘CosenzaChannel’ la società del presidente Guarascio proverà a far leva su presunti profili di illegittimità nelle decisioni adottate fino ad ora, il tutto nella speranza di arrivare ad una sentenza favorevole. Un’eventualità che potrebbe restituire nuova linfa per il finale di stagione con una timida speranza salvezza.

Anche con potenziali 4 punti in più il Cosenza sarebbe comunque lontano altre 4 lunghezze dalla zona tranquilla.