Prima di metterli via devi lavare i cappotti, ma attenzione: se non fai così li rovini tutti

Prima di mettere i cappotti in lavatrice è importante sapere come fare per non rischiare di rovinarli: basterà semplicemente seguire questi consigli e saranno come nuovi.

Ora che ci troviamo in primavera inoltrata, le temperature iniziano ad essere più gradevoli, le giornate si allungano sempre di più e si sentirà l’esigenza di cambiare anche il proprio modo di vestire. Si andranno a mettere da parte tutti quegli abiti pesanti ed ingombranti, come maglioni, felpe e cappotti, per lasciare spazio ad abiti più freschi, leggeri e anche colorati. Insomma, diremo addio a tutto quel grigiore invernale.

Ovviamente prima di riporli nell’armadio e lasciarli lì fino al prossimo anno, sarà necessario che ogni tipo di capo venga accuratamente lavato. Un passaggio fondamentale non solo per rimuovere lo sporco, ma anche per eliminare eventuali tracce di sudore, che poi possono portare anche alla formazione di aloni gialli e cattivi odori. Nello specifico, saranno proprio i capi delicati, come ad esempio i cappotti in lana, a dover avere delle attenzioni in più durante la fase di lavaggio.

Come lavare i cappotti in lana per non rovinarli in lavatrice

In genere, una delle idee più sbrigative è quella di portare direttamente il cappotto in questione in lavanderia. In questo caso verrà affidato a mani esperte che andranno ad agire con i giusti metodi. Ma se per una volta si volesse provare a lavarlo in casa come fare? La risposta è semplicissima, basterà avere le dovute accortezze e anche con il lavaggio fai da te il cappotto tornerà perfetto.

La prima cosa da fare prima di procedere con il lavaggio del nostro cappotto è controllare l’etichetta, se dovesse esserci scritto “solo lavaggio a secco”, meglio non rischiare e portarlo in lavanderia, ma, se è consentito il lavaggio a mano o delicato, allora possiamo farlo ma con estrema attenzione. In questo caso si potrà procedere o con il lavaggio a mano oppure con il classico lavaggio in lavatrice. Vediamo quindi come procedere in entrambi i casi:

LAVAGGIO A MANO

Riempire la bacinella con acqua fredda e un po’ di detersivo delicato.

Immergere il cappotto e non strofinare: massaggialo piano con le mani.

Lasciare in ammollo per 10-15 minuti.

Risciacquare con cura, sempre con acqua fredda.

Non strizzare mai, piuttosto tamponare l’acqua in eccesso con un asciugamano

Farlo asciugare all’aria aperta appeso già alla sua stampella

LAVAGGIO IN LAVATRICE

Programma lana o delicati

Acqua fredda esclusivamente

Centrifuga molto bassa o meglio ancora nessuna centrifuga

Detersivo specifico per lana

Anche in questo caso, una volta finito si dovrà far asciugare all’aperto ponendo il cappotto direttamente sulla stampella

In questi due modi, i cappotti in lana potranno essere lavati senza problemi anche in casa, così facendo saranno puliti, perfetti, profumati e pronti per essere riposti nell’armadio.