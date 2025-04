Massima allerta se noti questo ‘impercettibile’ segno vicino la porta: è così che ti svaligiano casa

I topi d’appartamento sono sempre più abili e mettono in atto delle tecniche molto particolari per svaligiare le abitazioni. Il loro obiettivo, naturalmente, è quello di sempre: segnare un “meno” sul nostro conto e un “più” sul loro. E in più cercano di farlo in condizioni di tutta “sicurezza” (sempre a loro vantaggio chiaramente) in modo da non dare nell’occhio.

Per questo non agiscono d’impulso ma progettano i loro colpi. I furtaioli sono grandi osservatori, fanno sopralluoghi in silenzio in modo da preparare al meglio l’irruzione nelle case messe nel mirino. Attenzione dunque a un “impercettibile” segno. Se lo troviamo vicino alla porta della nostra abitazione sarà meglio stare in campana.

In genere i ladri preferiscono dedicarsi ai furti nelle villette o ai primi due piani dei palazzi. In certi casi però i malintenzionati non operano particolari distinzioni e possono essere in pericolo anche gli appartamenti situati ai piani superiori. Ogni casa dunque potrebbe essere a rischio di essere svaligiata.

Massima attenzione a questo ‘impercettibile’ segno accanto alla porta: potrebbero essere i ladri

Prima di intrufolarsi nelle case altrui a volte i ladri usano la tecnica della colla. Serve a loro per identificare i bersagli. Specialmente a Roma si sta diffondendo questa tecnica semplice ma molto pericolosa. I ladri la utilizzano per capire se un appartamento è vuoto e dunque possono agire indisturbati, senza il timore di trovare qualcuno all’interno.

Il funzionamento è semplice: i ladri posizionano dei sottili fili di colla tra porta e stipite. Poi osservano: se dopo alcuni giorni il filo è ancora intatto, questo vuol dire che nessuno ha aperto la porta. La logica conseguenza è che la casa ai loro occhi diventa un obiettivo facile. Nei quartieri Talenti e Marconi le videocamere di sicurezza hanno ripreso i ladri impegnati ad applicare la colla.

Un intervento recente delle forze dell’ordine ha portato al fermo di due uomini di origine georgiana, bloccati proprio mentre usavano questa tecnica. La polizia ha messo sull’attenti i cittadini invitandoli a fare attenzione alla presenza di possibili residui di colla o di altri strani segni sulle porte. Tutti piccoli segnali da non sottovalutare soprattutto se si passano fuori casa diversi giorni.

È facile accorgersi della tecnica della colla: le gocce di colla rimangono attaccate ai bordi della porta. Lo noteremo subito: ci appariranno infatti come chiazze di color bianco o giallo. Le forze dell’ordine consigliano anche di valutare l’impiego di sistemi di allarme o di videocamere per aumentare la sicurezza,