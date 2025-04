Firma per 55 milioni di euro, addio Juve: lo prende l’Inter!

Il presente di casa Inter passa tutto dalle prossime decisive sfide con tutto ancora aperto tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Simone Inzaghi sta gestendo la fase più delicata della stagione, tra impegni di alto livello ed obiettivi ancora possibili da raggiungere.

Al termine dell’annata sarà quindi tempo di valutare il prossimo futuro dell’Inter anche in termini di calciomercato, con i nerazzurri che rischiano di cambiare ancora una volta la propria pelle. C’è in particolare un top player della rosa di Inzaghi che potrebbe essere a rischio alla luce di una clausola che pende sulla sua testa. Il riferimento è a Marcus Thuram, che sta vivendo una stagione stellare da trascinatore vero con ben 17 gol e 9 assist messi a referto.

Il classe 1997 nato a Parma è all’apice della propria carriera ed anche le attenzioni su di lui diventano inevitabilmente tantissime. Lo sa bene la stessa Inter che spera di poter resistere e trattenerlo a Milano, ben consapevole però che con la clausola da 85 milioni tutto potrebbe eventualmente cambiare con l’incastro giusto. In questo senso la provocazione forte è arrivata nei giorni scorsi da Tony Damascelli che a ‘Radio Radio’ ha parlato persino di un accostamento alla Juve: “Non c’è solo Osimhen per l’attacco della Juventus, piace anche Marcus Thuram dell’Inter. Il francese ha una clausola di rescissione (di 85 milioni di euro, ndr.), ma il problema non è quanto potrà spendere, ma quanta capacità politica ha la Juve… secondo me zero”.

Improbabile dunque che Thuram finisca alla Juventus, però non vanno escluse offerte da altri lidi.

Calciomercato Inter, maxi intreccio con Thuram: addio e all-in su Lookman

Gli 85 milioni della clausola sono indubbiamente tanti ma non irraggiungibili per quello che è il calciomercato di oggi. Non mancano i club che potrebbero provare a fare un pensierino per Marcus Thuram.

Qualora l’Inter si ritrovasse a cedere l’attaccante transalpino potrebbe pescare l’erede proprio in Serie A. In questo quadro potrebbe incastrarsi il nome di Ademola Lookman, valutato 55 milioni dalla Dea, e che piace da tempo anche alla stessa Juventus.

Con questo incastro quindi l’Inter potrebbe provare ad arrivare al nigeriano dell’Atalanta, arrivato probabilmente a fine corsa a Bergamo, con buona pace dei bianconeri che lo avevano messo nel mirino. Lookman in stagione ha messo a referto 18 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, ed anche per caratteristiche ben si integrerebbe nell’attacco di Inzaghi.