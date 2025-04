No a Sinner, niente da fare: colpo di scena in diretta

Il campione azzurro Jannik Sinner continua ad allenarsi e lavora in vista del rientro in campo che sarà ufficialmente agli Internazionali d’Italia, in programma agli inizi di Maggio. L’azzurro sta scontando una squalifica dovuta al caso Clostebol ma intanto il tennis va avanti e si chiede cosa sta facendo il fenomeno di San Candido.

Al momento c’è sempre il massimo riserbo attorno a Jannik Sinner e sappiamo – mediante i colleghi di Sky Sport – che il tennista altoatesino evita di allenarsi ancora sui campi di allenamento ma sto continuando a lavorare in palestra, l’obiettivo è essere al meglio per la stagione su terra con Sinner che ha come obiettivi principali ora Roma e poi il Roland Garros.

Il numero uno è primo nella classifica Atp mentre è da qualche giorno secondo nella Race, Carlos Alcaraz lo ha scavalcato grazie alla vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo e prosegue a vincere e convincere sulla sua amata terra. La sfida tra Alcaraz e Sinner prosegue ma il campione azzurro a fine anno dovrà cambiare coach: il suo super coach, la leggenda australiana Darren Cahill, ha già comunicato che si ritirerà al termine di quest’annata e continuano i rumors riguardo chi potrebbe sostituire il noto manager australiano.

Sinner rifiutato, il messaggio lascia a bocca aperta

Si è parlato di Goran Ivanisevic ma il coach croato è il nuovo coach di Tsitsipas, si è parlato di Moya e di tanti altri e – tra il serio e il faceto – si è fatto anche il nome della leggenda del tennis italiano Adriano Panatta. Questi è improvvisamente intervenuto su questo clamoroso rumors di ‘fanta Tennis’. Panatta è intervenuto nella trasmissione Rai Un Giorno da Pecora ed ha spiegato:

“Se mi piacerebbe allenare Sinner? Beh, per carità non è la vità che fa per me, tutti i giorni le stesse persone e possiamo dire che non è da me” con Panatta che snobba Sinner non per una questione di diniego verso il campione altoatesino ma semplicemente perchè preferisce fare altro. Parlando quindi della possibilità di allenare e non solo Jannik Sinner Panatta ha cosi spiegato:

“Il coach deve avere una vocazione quasi maniacale e passare insieme all’atleta oltre 300 giorni insieme. Bisognerebbe parlare sempre di tennis mentre io mi annoio dopo soli 5 minuti…”, la spiegazione di Panatta che si tira cosi fuori dai rumors. Sinner vorrebbe confermare Cahill ma a meno di colpi di scena l’australiano vuole dire basta a fine anno e a quel punto servirà un nuovo super coach.