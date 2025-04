Esonero immediato e Allegri nuovo allenatore, ribaltone in panchina

Tra gli allenatori attualmente disponibili su piazza spicca ancora il nome di Massimiliano Allegri, rimasto senza panchina dopo la fine della sua avventura alla Juventus.

Il tecnico livornese in queste ultime settimane è stato accostato a diverse big per il prossimo anno: dal Milan alla Roma, fino ad una remota ipotesi Napoli come eventuale post Conte. C’è però un altro top club europeo che presto potrebbe cambiare direzione in panchina, aprendo così potenzialmente la strada anche all’allenatore livornese. Gli occhi sono puntati in casa Real Madrid, lì dove serpeggia tanta delusione dopo la cocente eliminazione ai quarti di Champions League contro l’Arsenal.

Nessuno scampo per i ‘blancos’, ko sia all’andata che al ritorno con un complessivo 5-1 in cui non c’è stata mai realmente partita. Il Real dovrà quindi ora concentrarsi sugli ultimi obiettivi rimasti in piedi con la finale di Copa del Rey e la rincorsa complessa al Barcellona in Liga prima del Mondiale per Club in estate. A cavallo della fine della stagione regolare potrebbero essere prese decisione anche sul destino di Carlo Ancelotti, che sembra sempre più nebuloso.

L’esonero dell’allenatore italiano appare strada percorribile nonostante il contratto in essere fino al 2026. A tal proposito lo stesso tecnico di Reggiolo nel post Arsenal ha ammesso: ” Il mio futuro? Vedremo. Non so cosa ne sarà del mio futuro e non voglio saperlo”.

Calciomercato, Ancelotti addio al Real Madrid: torna di moda Allegri

Ancelotti quindi dopo il ko contro i Gunners ha avuto modo di rispondere anche ad alcune domande su quello che potrà essere il suo destino: “Le voci sono normali, abbiamo ancora la finale di Coppa del Re, poi siamo in lotta per il campionato e c’è il Mondiale per Club. Ho altre cose a cui pensare che a queste sottigliezze”.

Al netto del contratto in scadenza 2026, Ancelotti pare proiettato solo su questo intenso finale di stagione. Poi si faranno le valutazioni del caso, soprattutto lato società con il Real che potrebbe propendere per la fine del rapporto con l’italiano. In caso di addio, neanche particolarmente improbabile, i ‘blancos’ potrebbero anche decidere di tornare su un vecchio pallino come Massimiliano Allegri.

L’allenatore livornese già in passato era stato accostato alla compagine di Madrid, ed in questo caso potrebbe raccogliere la potenziale eredità di una leggenda del calcio italiano e mondiale.