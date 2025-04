Il Paradiso delle Signore nuova stagione: amatissima protagonista a un passo dall’addio

Il successo di pubblico continua ad arridere al Paradiso delle Signore. Il period drama in onda nel daytime pomeridiano di Rai non smette di essere seguito, come provano i dati degli ascolti di mercoledì 16 aprile. L’appuntamento con le vicende del negozio di moda più famoso d’Italia ha totalizzato il 20,8% di share e 1 milione e 762 mila affezionati.

Anche questa stagione – la nona in totale – sta per chiudersi. Ma solo momentaneamente. Sì, perché il grande riscontro ha rapidamente convinto i vertici di casa Rai a programmare la decima stagione della soap. Il prossimo 2 maggio ci sarà l’ultima puntata stagionale e entro la fine del mese gli attori torneranno sul set per le riprese del nuovo ciclo da 160 episodi.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in onda a partire da metà settembre. Già circolano voci sui personaggi che potrebbero lasciare la serie, le new entry e, naturalmente, i volti confermati anche per la prossima stagione. Una delle protagoniste più amate è in bilico e potrebbe lasciare nel 2025/2026.

Il Paradiso delle Signore 10: l’amatissima protagonista potrebbe lasciare

Il finale di stagione riserverà amare sorprese per Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). Eppure tutto sembrava finalmente essersi aggiustato nella sua vita: Marta si è riconciliata con il padre, Umberto, con il quale i rapporti si erano congelati dopo il fattaccio della truffa Hofer. La giovane Guarnieri ha anche guadagnato una cugina: Odile, la figlia ritrovata di Adelaide (ancora ignora che in realtà è la sua sorellastra, visto che il padre è Umberto).

Sul piano sentimentale poi Marta ha riscoperto l’amore dopo tante delusioni. Merito dell’incontro con Enrico Proietti, il medico costretto a lavorare sotto copertura nel magazzino del Paradiso delle Signore. Braccato da una banda di criminali per aver denunciato un latitante ricoverato nella sua clinica da un primario corrotto, Enrico ha dovuto cambiare cognome (in Brancaccio) e città in attesa del processo.

Nelle scorse puntate è arrivata finalmente una buona notizia: è stata fissata la data del procedimento. Ancora tre settimane e poi tutto finirà. Il carabiniere che ha consegnato a Enrico la convocazione del tribunale in qualità di testimone però lo ha avvertito. I criminali faranno di tutto per impedirgli di testimoniare, ora che il processo si avvicina.

Nelle prossime puntate i malviventi riusciranno a rintracciare l’abitazione di Marta mettendo in serio pericolo la sua vita. Non è ancora chiaro se la figlia di Umberto sopravviverà all’agguato. Se la giovane Guarnieri dovesse farcela potrebbe comunque maturare in lei – non è escluso – il desiderio di lasciare per un po’ di tempo Milano, magari proprio in compagnia di Enrico, e di conseguenza uscire dal cast della prossima stagione.