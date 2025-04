Bremer in campo, aggiornamento importantissimo: quando rientra

La Juventus è priva del proprio pilastro difensivo praticamente da inizio ottobre. L’infortunio pesantissimo occorso a Gleison Bremer a margine della gara contro il Lipsia ha stravolto le strategie del club bianconero, che si è ritrovato senza un totem come il brasiliano praticamente per quasi tutta la stagione.

Un’assenza che ha pesato negli equilibri di squadra, con la stessa società che ha provato a correre ai ripari nella sessione invernale di trasferimenti andando ad inserire un paio di volti nuovi. Bremer resta però insostituibile e il club piemontese spera di ritrovarlo al più presto nelle migliori condizioni possibili. Al netto della corsa Champions ancora aperta, l’altro grande obiettivo dell’annata della Juve è rappresentato dal Mondiale per Club, che in estate si disputerà per la prima volta in una nuova veste.

Una competizione complicata e affascinante a cui lo stesso difensore verdeoro spera di poter partecipare offrendo il proprio contributo. Proprio la coppa del Mondo per club è il grande obiettivo di Bremer, che nelle scorse settimane in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’ aveva ammesso: “Mi piacerebbe giocare subito, però dobbiamo rispettare i tempi. Magari per il Mondiale per Club è possibile, ma non da titolare. Penso però che sia meglio non affrettare, perché voglio tornare ed esserci sempre. Voglio evitare che qualcosa non vada bene e io debba tornare al J Medical. Vado con calma”.

Juventus, Bremer corre verso il Mondiale per Club: la situazione

Sceglie la via della calma Bremer, che punta a tornare per il Mondiale per Club, mentre per sua stessa ammissione torna a sentirsi un calciatore anche attraverso le interviste: “Mi fa piacere tornare a parlare nelle interviste, torno a sentirmi calciatore. Sono stati mesi difficili, soprattutto i primi, però ora sta proseguendo tutto bene. Ho già iniziato a correre, manca ancora un po’ però sta proseguendo bene”.

Il classe 1997 brasiliano è fermo a sole 8 presenze totali in stagione tra campionato e Champions, ma punta a rientrare nel finale di questa annata più lunga del solito.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, al netto di eventuali ricadute, l’obiettivo è tornare per metà giugno mettendo nel mirino l’esordio della Juve nel Mondiale per Club del 18 del mese contro l’Al-Ain. La tabella di marcia viene rispettata al meglio e i tifosi vedono così crescere le possibilità di rivederlo prossimamente in campo.

Senza fretta, ma senza pausa per Bremer che non vuole correre rischia ma vuole assolutamente tornare a fare la differenza per la Juve.