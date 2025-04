Se non pulisci questa parte del piano cottura non sarà mai realmente igienizzato: non smontarli, ti dico io come fare

In questa parte del piano cottura nessuno ci pulisce mai e si accumula una quantità di sporco davvero impressionate: ecco come fare in poche mosse.

Il piano cottura è uno degli elementi più utilizzati in cucina e proprio per questo motivo riesce ad accumulare, anche in una sola giornata, una quantità di sporco davvero impressionante. Macchie di sugo, di caffè, di unto e di qualsiasi altra cosa sia stato in cottura sui fornelli, andranno a formarsi inesorabilmente nonostante le dovute accortezze e spesso necessiteranno di una maggiore attenzione nella rimozione.

Più il piano cottura sarà sporco e più ci sarà bisogno di intervenire tempestivamente, per evitare che una semplice macchia possa diventare un’incrostazione difficile da mandare via. Inoltre, per avere il piano cottura davvero pulito, non ci si dovrà dedicare solo alla pulizia del piano stesso, ma ogni singolo elemento dovrà essere ben igienizzato. Soltanto in questo modo si eviterà la formazione di sporco ostinato, germi, batteri e anche cattivi odori.

È questa la parte del piano cottura che non si pulisce mai: tutti la dimenticano

Una pulizia accurata del piano cottura è fondamentale non solo per eliminare lo sporco, ma anche per neutralizzare la formazione di cattivi odori e debellare eventuali germi e batteri. Ma per essere certi di riuscire nell’interno bisognerà pulire con cura ogni singolo elemento. Detto così potrà sembrare una cosa che facciamo tutti ogni giorno, eppure sul piano cottura c’è una parte che quasi nessuno pulisce mai: gli ugelli, quei piccoli forellini che si trovano proprio accanto ai bruciatori.

Il motivo principale per cui è importante pulire sempre gli ugelli, è che un accumulo di sporco può influire sulla quantità di gas erogata e di conseguenza può far ottenere una fiamma più bassa e debole, diminuendo quindi la sua intensità e facendo impiegare molto più tempo alla cottura dei cibi in preparazione. Come fare quindi per pulire gli ugelli in modo accurato? La risposta è semplicissima e soprattutto non ci sarà bisogno di smontare nulla.

Per prima cosa togliere le griglie, senza dimenticare di pulirle. Passare poi ai bruciatori, ed immergerli in una soluzione di acqua e aceto per sgrassarli a fondo. Una volta tolti, si vedranno già gli ugelli, che sicuramente saranno pieni di sporco, grasso e polvere. A questo punto munirsi di un piccolo spazzolino e preparare un mix con bicarbonato (2-3 cucchiai) e acqua, mescolare fino al completo scioglimento. Ora non resta che immergere lo spazzolino e strofinare delicatamente sugli ugelli. Dopo aver eliminato tutto lo sporco, non si dovrà fare altro che risciacquare e asciugare. Ed ecco che anche gli ugelli sono tornati perfettamente puliti e funzionati.