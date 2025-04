Cosa bisogna evitare assolutamente se si ha un bagno piccolo: questi errori rovinano tutto

Lo spazio in casa sembra essere davvero una questione di vitale importanza. Non si sa mai per quale motivo, ma ogni volta sembrerà non essere mai abbastanza e così nel giro di poco, anche l’ambiente più grande inizierà a sembrare piccolo, senza avere più un sol centimetro in cui sistemare le proprio cose. Peggio ancora, se si tratta di un ambiente, come il bagno, che viene vissuto tantissimo durante la giornata.

Avere un bagno piccolo e con poco spazio a disposizione sicuramente non è una cosa piacevole, soprattutto perché arriverà il punto in cui, realmente non riusciremo più a muoverci e non sapremo più dove posizionare tutte le nostre cose. Tuttavia, per evitare che questo accada, ci sono alcuni errori da non commettere e che una volta evitati permetteranno non solo di avere un bagno visivamente più grande, ma anche più funzionale.

Sono questi gli errori da evitare se si ha un bagno piccolo

Ciò che fa la differenza nel momento in cui ci troviamo in uno spazio particolarmente piccolo, è il modo in cui andremo a sfruttare ogni centimetro. Più riusciremo a rendere lo spazio funzionale e più sembrerà di ritrovarsi in un ambiente più grande. Ecco perché gli interior designer, rivelano quali sono gli errori da non commettere mai in un bagno piccolo e che lo rendono ancora più angusto e scomodo.

Come fare allora per riuscire a rendere un bagno piccolo più grande, anche se solo visivamente? Vediamo nel dettaglio quali sono gli errori da non commettere mai:

Riempire il bagno di mobili: anche se credendo di fare la cosa giusta per ottenere dello spazio extra, riempire il bagno di mobili ingombranti fa ottenere esattamente l’effetto opposto, ossia un bagno ancora più piccolo. Quindi optare sempre per un solo mobile; Optare per dei mobili standard: all’interno di un bagno piccolo lo spazio è fondamentale e per sfruttarlo al massimo ci sarà bisogno di mobili studiati su misura, capaci di integrarsi alla perfezione in ogni centimetro; Lasciare la vasca: avere una vasca è sicuramente una comodità ma che va a discapito dello spazio. Per guadagnare centimetri extra, meglio toglierla e mettere una doccia, meglio ancora se senza piatto doccia; Trascurare l’illuminazione: la luce in un ambiente piccolo può fare la differenza e anche in questo caso, con la giusta illuminazione il bagno sembrerà subito più grande; Optare per colori scuri: così come la luce, anche il colore scelto farà la netta differenza, quindi mai optare per colori scuri e prediligere colori chiari e luminosi.

Evitando questi piccoli errori ed apportando le giuste modifiche, anche il bagno più piccolo, buio e angusto, diventerà subito un’altra cosa e potrà garantire la giusta funzionalità.