Stefano De Martino, arriva un triste annuncio in diretta: fan distrutti

Stefano De Martino ha stupito tutti. Era difficile pronosticare cosa sarebbe potuto succedere dopo il passaggio di consegne ad Affari Tuoi. L’ex ballerino di Amici ha ricevuto da Amadeus il timone dello storico game show dei pacchi di Rai 1. Il conduttore dello storico programma non solo era riuscito a risollevare gli ascolti. Era soprattutto reduce da cinque anni difficilmente ripetibili sul palco di Sanremo.

Invece De Martino è riuscito a fare anche meglio del suo illustre predecessore. Affari Tuoi con lui ha polverizzato i record di gradimento e che non si sia trattato di un caso lo ha confermato anche il successo Stasera tutto è possibile. Il cambio di rete (Rai 2, non più Rai 1) e di orario non ha cambiato praticamente nulla.

Insomma: Stefano De Martino è sempre più lanciato verso trasmissioni o palchi – magari Sanremo, perché no? – che potrebbero definitivamente consacrare nell’olimpo dei conduttori il giovane volto di punta della televisione pubblica. Un annuncio trapelato nelle ultime ore ha colpito i fan del popolare conduttore televisivo.

Stefano De Martino, l’annuncio rende tristi i fan di Stasera Tutto è Possibile

Appare con sempre maggiore chiarezza che quella di martedì 8 aprile potrebbe essere stata l’ultima puntata di Stefano De Martino al timone di Stasera Tutto è Possibile. Tanti segnali e indiscrezioni, a partire dai saluti commossi del conduttore partenopeo, lasciavano intendere che quello potesse essere davvero l’ultimo appuntamento per lui con Step.

Ma il sempre più probabile addio del presentatore allo show serale di Rai 2 potrebbe non essere l’unico. Ancora si attendono annunci ufficiali su un effettivo passaggio di consegne alla conduzione di uno dei programmi più apprezzati del panorama televisivo. Senza Stefano De Martino, infatti, il gruppo storico di Step dirà addio.

In caso di addio da parte del conduttore i fan di Stasera tutto è possibile non vedranno più nemmeno altri protagonisti del programma come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina. Ad annunciarlo è stato Francesco Paolantoni. A poco più di una settimana dalla fine di Stasera tutto è possibile l’attore napoletano ha confermato che la squadra che ha fatto divertire tutta l’Italia non ha futuro senza il suo conduttore.

Intervistato da FanPage.it, Paolantoni ha rivelato che la produzione di Step «ha chiesto a Stefano De Martino di fare un’altra edizione». Il comico ha anche aggiunto che si sono innescati «meccanismi e dinamiche complicate» che non fanno escludere l’addio del conduttore al programma.

Paolantoni è stato chiaro: «Ovviamente, se non c’è Stefano, se si fa un’edizione senza di lui, non ci siamo neanche noi. Il gruppo si dissolve». Step, ha ribadito l’attore, «è stato un momento unico e se non c’è Stefano alla conduzione, il gruppo storico non c’è più. Di conseguenza, se non c’è lui, non ci siamo neanche noi».