Lacrime per Elena Sofia Ricci, lutto in tv: il triste annuncio poco fa

Quando una persona viene a mancare è sempre una bruttissima notizia e lo è ancora di più quando si tratta di una persona con il quale hai avuto rapporti importanti per tutta la tua vita. Che si tratta di amici o parenti, ma la morte è un passaggio molto triste, lo viviamo allo stesso modo sia in quanto persone comuni che come personaggi famosi. Nelle ultime ore un terribile lutto ha colpito la nota attrice italiana Elena Sofia Ricci.

Elena Sofia Ricci ha 63 anni ma è ancora protagonista sulla scena italiana tra film o cinema e la donna nei prossimi giorni condurrà anche la presentazione per il David di Donatello. Negli ultimi giorni è venuto a mancare un suo storico collega, Antonello Fassari, attore che in tanti hanno ricordato con grande affetto. La donna ha inviato fiori e un bellissimo messaggio per il suo funerale a cui non ha potuto partecipare per un viaggio all’estero.

Nelle ultime ore è venuto a mancare un altro personaggio a cui Elena Sofia Ricci era molto legata, stiamo parlando del regista e scrittore italiano Angelo Longoni, noto per diversi spettacoli tra tv, cinema e anche teatro. Milanese, Angelo Longoni aveva 68 anni ed è morto in queste ore, anche se non sono state rese note ulteriori informazioni. Il funerale dell’uomo si terrà mercoledi 23 Aprile alle ore 12 alla Chiesa di Santa Maria a Trastevere, a Roma.

Addio per Elena Sofia Ricci, arriva il post social

Si conoscevano bene e l’uomo rappresentava un vero esempio per tutti gli artisti. Elena Sofia Ricci lo conosceva bene e in queste ore ha pubblicato un lungo post per salutare Angelo Longoni, ecco il seguente messaggio:

“Angelo! Amico e artista dall’animo cosi dolce e speciale, te ne sei andato anche te? Che dolore indicibile! Ti porterò sempre nel cuore, grata per le occasioni meravigliose che mi hai donato e per l’affetto che hai avuto per me in tutti questi anni. Stringo forte con tutta la forza e l’amore possibile la tua Eleonora e le tue dolcissime ragazze. Mi mancherai tanto”, un messaggio su Instagram e molti si sono uniti al cordoglio da parte dell’artista.

Angelo Longoni ha pubblicato diversi film e post piuttosto conosciuti, è stato il regista della miniserie di Caravaggio e di film come Uomini Senza Donne e Naja.