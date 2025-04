È ufficiale, Marcell Jacobs ha detto sì: i tifosi non stanno nella pelle

Torna sotto i riflettori Marcell Jacobs. L'atleta olimpico ha accettato e i tifosi non vedono l'ora. C'è la data

“Ogni tanto si corre e ogni tanto bisogna saper camminare, ma l’obiettivo è sempre uno e noi non ci fermiamo davanti a nulla”. Con questo messaggio su Instagram il fenomeno azzurro Marcell Jacobs ha suonato la carica un paio di settimane fa, scaldando gli animi dei tifosi che sperano di vederlo nuovamente trionfare in tempi brevi.

L’ex campione olimpico nato a El Paso ha ripreso ad allenarsi dopo un infortunio muscolare che lo ha costretto a dare forfait per i test sui 200 che aveva programmato. Jacobs ha peraltro postato sui social anche il video del ritorno in pista, che fa da preludio a quelle che saranno le prossime tappe da seguire.

Il classe 1994, che alle Olimpiadi di Tokyo è entrato nella storia divenendo il primo, e finora unico, italiano di sempre a vincere l’oro nei 100 metri, spera di tornare ai fasti degli anni scorsi, mettendosi alle spalle un periodo di alti e bassi fatto di delusioni, risultati altalenanti e qualche infortunio di troppo che ne hanno condizionato il percorso. In questo senso va anche a collocarsi il trasferimento negli USA dei mesi passati finalizzato proprio al lavoro e all’allenamento in un ambiente completamente diverso.

Al netto dei recenti problemi fisici che hanno ancora rallentato il suo pieno rientro ad alti livelli, il grande obiettivo di Marcell Jacobs è rappresentato dai prossimi Mondiali di Tokyo, città inevitabilmente speciale per l’azzurro classe 1994 che al Giappone ha legato quello che è il ricordo sportivo più importante della sua intera carriera.

Marcell Jacobs ha accettato: sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve

Una storia quindi ricca di sfaccettature, curiosità, sogni e obiettivi quella di Marcell Jacobs, che si racconterà prossimamente in un noto programma televisivo italiano che si prepara a riaprire i battenti.

È infatti al via la quinta stagione di ‘Belve’, condotto da Francesca Fagnani in prima serata dalle 21.20 su Rai 2. Si ripartirà ogni martedì ad iniziare dal 22 aprile ed il tutto per un complessivo di cinque puntate.

Nella serata d’esordio, tra gli ospiti, ci sarà spazio proprio per Marcell Jacobs che ha quindi accettato di sottoporsi ad un’intervista inevitabilmente particolare e ricca di spunti.

Gli altri ospiti del primo appuntamento sono Sabrina Impacciatore, l’attrice italiana candidata agli Emmy Awards, e Nathalie Guetta, di recente uscita da Pechino Express. Tra le novità della nuova stagione anche la presenza di Serena Brancale che reinterpreterà alcuni brani passati alla storia.