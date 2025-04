Torna alla Juve per 15 milioni, assurdo: c’è il primo regalo per Tudor

La dirigenza della Juventus sta pensando di fare sul serio per un difensore belga che in bianconero ha già avuto modo di fare un passaggio

La Juventus potrebbe guardare al passato per potenziare l’organico in vista del futuro. I bianconeri infatti scaldano i motori per una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia bollente e ricca di possibili colpi di scena.

Prima di tutto però la truppa di Tudor dovrà provare a conquistare il pass per la prossima Champions League, che resta ancora un tassello imprescindibile per definire in un certo modo il modus operandi della Juve in sede di mercato. I soldi freschi e il prestigio della massima competizione europea rappresentano un passaggio irrinunciabile per costruire una squadra di livello in vista del prossimo futuro.

Al netto delle vicende di campo la Juventus si prepara quindi già a lavorare su quelli che potranno essere i possibili nuovi innesti. Tanti i reparti su cui Giuntoli e soci dovranno mettere mano per innalzare la cifra tecnica di una rosa già rivoluzionata tra la scorsa estate e gennaio, ma che però non ha portato in dote i risultati giusti.

Focus anche sulla difesa, che è stata privata per quasi tutta questa annata rivedibile di Gleison Bremer, possente centrale brasiliano finito ko ad inizio ottobre contro il Lipsia ed ancora ai box. L’ex torinista è a dir poco fondamentale per gli equilibri difensivi della compagine bianconera che spera quindi di recuperarlo al più presto. Al netto di qualche innesto a gennaio, la Juve però guarda alla prossima estate con l’idea di un potenziale ritorno di un jolly difensivo.

Calciomercato Juventus, il ritorno spiazza i tifosi: mirino su De Winter

Il mirino della Juventus potrebbe tornare su Koni De Winter. Come evidenziato da ‘TuttoJuve.com’ la dirigenza bianconera starebbe pensando di fare sul serio per il polivalente belga classe 2002. Su di lui anche Napoli, Inter, Milan e Roma.

Lo stesso difensore nelle scorse settimane prima del calcio d’inizio di Juventus-Genoa, a ‘Dazn’ aveva ammesso: “È sempre bello tornare qui, ho iniziato a 16 anni e ho trascorso 4 anni alla Juve, diventando uomo”.

De Winter ha quindi già avuto un passaggio da giovanissimo tra le fila dei bianconeri, e potrebbe anche tornare in auge in estate alla luce anche del 25% sulla rivendita del calciatore di cui è in possesso la Juve. Una situazione che ammortizzerebbe i costi per un jolly difensivo per il quale il Genoa chiede circa 25 milioni, ma che i bianconeri potrebbero provare a prendere tra i 12 e i 15 milioni.