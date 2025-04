Berrettini si ferma, tifosi preoccupati: c’è la data del suo rientro

Il tennista italiano Matteo Berrettini è stato protagonista finora di un’annata molto promettente. L’ex Top Ten ha trovato finalmente continuità di rendimento e quest’anno ha evidenziato ottimi risultati, l’ultimo ottenuto con i Quarti di finale nel Masters 1000 di Montecarlo. Qui ha battuto il tedesco Zverev ed ha evidenziato di essere tornato a giocare ad un grandissimo livello.

A dire il vero l’unico problema di Berrettini negli ultimi tempi riguardava la condizione fisica e i costanti problemi che lo hanno colpito. Fortunatamente le cose sembrano essere migliorate e le condizioni fisiche dell’azzurro sono sicuramente migliori rispetto al passato anche se Matteo è stato costretto a rallentare. La sconfitta contro Musetti ha evidenziato un calo fisico e per l’azzurro è tempo di fermarsi e riposare in vista dei prossimi impegni.

Per questo motivo il talento azzurro ha deciso di saltare i tornei questa settimana – i big sono impegnati divisi tra Monaco e Barcellona – e pensa ai prossimi impegni con l’azzurro che ha le idee chiare sui prossimi tornei. Berrettini sta recuperando in classifica, è a ridosso della Top 30 e l’obiettivo è tornare nelle migliori posizioni e arrivare cosi a ridosso di una buona classifica per la stagione sull’erba. Li infatti Berrettini è tra i principali favoriti, e deve avere un buon sorteggio.

Berrettini torna in campo, ecco quando

Matteo Berrettini tornerà in campo direttamente per il Masters 1000 di Madrid, torneo che comincerà ufficialmente il 23 Aprile. L’azzurro vuole farsi trovare pronto fisicamente ed essere al meglio, in questi giorni si è allenato a Montecarlo (si parla anche se no ci sono riscontri ufficiali, anche di un presunto allenamento con Jannik Sinner) ed è arrivato a Madrid per prepararsi al meglio per l’evento.

Successivamente poi ci sarà il torneo di Roma e il Roland Garros e il calendario è ricco di impegni, Berrettini è da poco entrato nel calendario delle 32 teste di serie e non ha molti punti da difendere, la speranza è raggiungere non la Top 10 ma almeno la Top 20 ed ‘approfittare’ delle difficoltà degli avversari che hanno punti da difendere. Insomma il circuito Atp è sicuramente a tinte azzurre, Sinner è il numero uno al mondo, Musetti è nella Top 10 del circuito e Berrettini sta offrendo grandi risultati.

D’altronde anche contro Zverev ha dimostrato di essere molto forte ma serve solo la miglior condizione e che non ci siano più infortuni.