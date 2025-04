Attenzione, se in casa ci sono queste tre piante sono da togliere subito: le conseguenze sono serie

Le piante in casa sono ormai diventate dei veri e propri elementi d’arredo. Vengono scelte non solo perché portano un tocco di colore, ma alcune di esse hanno anche incredibili proprietà benefiche e sono in grado di purificare l’aria e di eliminare anche l’umidità in eccesso presente nei vari ambienti.

Molte di queste sono adatte per gli interni e soprattutto non richiedono particolari cure, il che le rende perfette anche per chi non ha proprio il così detto ‘pollice verde’. Ovviamente, prima di scegliere quale mettere in casa è importante capire quali siano quelle più adatte alle nostre esigenze, tenendo conto anche delle temperature presenti e del periodo in cui ci troviamo. Oltre a questo, però, è importante sapere anche un’altra cosa fondamentale, ossia che alcune piante non sono affatto sicure da tenere in casa e a confermare tutto ciò è direttamente il Feng Shui.

Secondo il Feng Shui sono queste le tre piante da togliere subito da casa: portano sfortuna e non fanno altro che attirare guai

Il Feng Shui è un’antica disciplina cinese che si occupa di armonizzare gli ambienti e le energie che ci circondano. Il principio su cui si base l’intera disciplina è quello di creare spazi equilibrati e positivi, favorendo così le energie positive, lasciando fuori tutte quelle negative. Attraverso la disposizione di mobili e oggetti, si può migliorare questo tipo di energia, favorendo quindi anche il benessere di ogni singolo abitante nella casa.

Ebbene, secondo il Feng Shui, ci sono ben tre piante che non andrebbero mai tenute in casa, perché in grado di attirare solo energie negative, creando quindi un ambiente ostile e per nulla favorevole. Ma quali sono quindi queste piante da togliere immediatamente? Vediamole nel dettaglio:

Papavero: si tratta di una pianta che in molte credenze è simbolo di cattiva sorte e di sfortuna. Il tutto è dovuto anche al fatto che appassisce in fretta, creando quindi un ambiente per nulla gradevole; Ortensie: nonostante i suoi fiori vivaci, ricchi e colorati, viene considerata una pianta associata al fallimento e al senso di solitudine. Anche in questo caso, quindi, è meglio non averla in giro per casa; Lingua di suocera: una pianta che fa molto discutere e sono tantissime le credenze che girano intorno a questa specie. D’altronde anche per il Feng Shui non andrebbe tenuta in casa, perché in grado di attirare solo energie negative.

Quindi, per non rischiare, meglio lasciare che queste piante restino fuori e optare per qualcosa che porti solo energie positive.