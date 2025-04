Tutto bloccato a Pasquetta, chiuse le strade: in questi orari sarà impossibile spostarsi

Scatta l'allarme in vista di Pasquetta in una importante città italiana. La situazione resta piuttosto calda

È tempo di festività pasquali eppure il calcio italiano non si ferma con i tifosi che continuano a sostenere le proprie squadre anche in questi giorni molto particolari.

Non solo Serie A ma anche la cadetteria è entrata nella fase più calda della stagione tra verdetti emessi, come la promozione del Sassuolo, ed altri ancora da emettere nel corso di queste settimane. Lunedì, a margine del giorno di Pasquetta, l’intera giornata sarà dedicata al calcio giocato con un turno di campionato che si preannuncia scoppiettante. Proprio a margine di una gara di domani si prospettano però disagi per una città in particolare.

All’orizzonte ci sarà una Pasquetta con chiusure e limitazioni varie in quel di Mantova dove alle 15 la squadra locale affronterà il Catanzaro in una partita da provare a non fallire per raccogliere punti importanti. Al netto di ciò che accadrà in campo il focus sarà soprattutto sulla viabilità cittadina, che verrà stravolta dalla presenza della gara di Serie B. ‘Mantovauno.it’ evidenzia infatti che

il Comune ha predisposto una serie di interventi straordinari per garantire un sicuro e ordinato afflusso e deflusso dei tifosi.

Scatta l’allarme a Pasquetta: chiusure e limitazioni del traffico a Mantova

Saranno quindi ore calde per i cittadini di Mantova che dovranno semplicemente attraversare la città nella giornata di Pasquetta.

Verrà istituito il divieto di transito in via Luzio, in un tratto compreso tra via Scalarini e piazzale di Porta Cerese, ed il tutto dalle ore 11 alle 18. Nella medesima fascia oraria ed in prossimità di piazzale di Porta Cerese, saranno quindi posizionate anche barriere passive di safety.

Divieti di transito che dalle 12 alle 18 saranno poi estesi anche a Viale Te e in Piazzale Ragazzi del ’99. Una serie di blocchi stradali che andranno poi a comprendere un ampio perimetro che andrà ad estendersi in larghi tratti della città, condizionando inevitabilmente soprattutto il pomeriggio di uno dei giorni di festa più attesi dell’anno.

Tantissimi dunque i cambiamenti al normale status cittadino e tra quelli più stringenti spicca anche “il divieto di sosta con rimozione forzata, attivo dalle ore 8 alle 18 (o fino al completo deflusso dei tifosi), in via Luzio su entrambi i lati nel tratto da Porta Cerese al civico 2, nel tratto di piazzale di Porta Cerese compreso tra viale Risorgimento e via Parma (inclusi il parcheggio Ferstadio e le banchine), nel tratto di piazzale Mozzarelli prospiciente Porta Cerese, in viale Isonzo tra Porta Cerese e via Secchia, in via Adige, in viale Te, in tutto piazzale Ragazzi del ’99 con le dovute eccezioni per veicoli autorizzati, disabili e tifosi locali o ospiti a seconda delle zone di pertinenza”.

Stando a quanto evidenziato inoltre i divieti vanno a toccare anche piazzale Montelungo, via Primaticcio e il parcheggio Kennedy. Una lunga serie di limitazioni attendono quindi i cittadini di Mantova che si ritroveranno in città in questo caldissimo lunedì tra calcio e festività.