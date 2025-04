Ancelotti nuovo allenatore, sprint decisivo: c’è il nome della prossima squadra

Carlo Ancelotti vive quella che è forse la fase più delicata di tutta la sua avventura al Real Madrid. Alla guida dei ‘blancos’ il tecnico di Reggiolo ha collezionato fior fior di successi ma la recente eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal sembra averlo avviato alla fine del suo percorso.

Ancelotti ha avuto modo di allenatore il Real per ben due volte, vincendo peraltro la Champions in ben tre circostanze, ultima delle quali lo scorso anno. Quella che però doveva essere una potenziale annata trionfale visto anche l’arrivo di un campione come Mbappé, si è rivelata finora altamente deludente. La finale di Copa del Rey e un disperato inseguimento al Barcellona in Liga rappresentano gli ultimi step della seconda vita calcistica dell’italiano a Madrid.

La strada di Ancelotti appare ormai già delineata, con la separazione prossima dai ‘blancos’ nonostante ci sia ancora un anno di contratto in essere. In relazione a quanto si è detto in questi giorni ha parlato lo stesso ex di Milan, Juventus e Napoli, che in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga ha ammesso: “Cosa mi ha ferito di più? Il fatto che venga messo in discussione un club che ha vinto quasi 30 titoli nell’ultimo decennio. Assurdo. Non c’è conflitto con la società e chi lo dice afferma il falso: il presidente dimostra più affetto in questi momenti che quando vinciamo”.

Calciomercato, Ancelotti ai saluti col Real Madrid: destinazione già scelta

“La realtà è che in questo mondo tutto viene messo in discussione, persino un club che ha vinto 30 titoli in undici anni”, ha affermato Ancelotti che conferma l’amarezza per questo delicato momento del Real Madrid.

Al netto di tutto però l’allenatore italiano appare alle ultime battute sulla panchina dei madrileni e la conferma arriva anche da ‘TheAthletic’ che evidenzia la decisione dell’esonero prossimo, ma anche il nome del possibile erede, con Xabi Alonso pronto a tornare nella capitale spagnola, ma nelle vesti di tecnico.

La stessa fonte sottolinea anche che Ancelotti avrebbe diverse potenziali opzioni sul tavolo ma con una preferenza in particolare: il Brasile. L’esperienza con la selezione verdeoro potrebbe essere quella giusta per mettere la ciliegina sulla torta alla straordinaria carriera di Ancelotti che in conferenza ha però provato glissare: “Non c’è nulla da dire. Ne parleremo a fine stagione”.

Ad ogni modo il Brasile potrebbe rappresentare la prossima casa calcistica del tecnico di Reggiolo che ritroverebbe subito calciatori come Vinicius e Rodrygo.