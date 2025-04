Non basta mettere gli alimenti nel freezer per stare al sicuro: se non conosci queste regole rischi grosso

Sono queste le regole da conoscere quando si mettono gli alimenti nel freezer: soltanto così si conservano in modo corretto e non si corre alcun pericolo.

Il frigorifero con il congelatore è uno di quegli elettrodomestici che in casa non può di certo mancare. Il primo ci permetterà di mantenere cibi e bevande fresche per un periodo limitato, mentre il congelatore garantirà una lunga conservazione di alimenti come carne e pesce, per un periodo anche piuttosto lungo, mantenendo inalterate proprietà, qualità e sapore.

Indipendentemente che si uno l’uno o l’altro, per garantire la giusta conservazione degli alimenti, è importante che si rispettino determinate regole, affinché tutto possa avvenire nel modo più corretto possibile. In primis è fondamentale che ci sia sempre una corretta pulizia e igiene, riducendo così al minimo il rischio di contaminazioni e la formazione di germi, batteri e cattivi odori. Una volta fatto questo, soprattutto per quanto riguarda i cibi che andranno nel congelatore, sarà altrettanto importante conoscere delle regole da applicare per non sbagliare.

Come conservare gli alimenti nel congelatore per non correre rischi

Per essere certi di non correre alcun tipo di rischio, non serve solo mettere gli alimenti nel freezer e aspettare che questi congelino, ma sarà necessario adottare delle piccole accortezze per essere certi che mantengano inalterati le loro proprietà, ma che soprattutto il processo di congelamento avvenga nel modo adeguato.

La prima cosa importante da fare è congelare gli alimenti in appositi contenitori, quindi, mai lasciare il cibo all’interno delle loro vaschette originali, non solo perché è poco igienica, ma soprattutto perché possono contenere tracce di germi e batteri. Optare quindi per contenitori ermetici in caso di cibi liquidi o molli, mentre i sacchetti per alimenti per tutti gli altri. In questo ultimo caso però, sarà importante fare uscire tutta l’aria presenta all’interno.

La seconda cosa da sapere è che carne e pesce sarebbe preferibile congelarli sempre da crudi, tenendo presente che ci sono dei tempo massimi di conservazione, che per la carne è tra i 3-9 mesi e per il pesce è tra 2-4 mesi. Per quanto riguarda le verdure vale la regola opposta, ossia che per congelarle sarebbe meglio la versione cotta, anche in questo caso sistemata in appositi contenitori. Una volta rispettate queste semplicissime regole, si potranno conservare tantissimi alimenti nel congelatore, senza avere la preoccupazione di correre rischi. Con queste piccole e semplici accortezze nulla potrà accadere.