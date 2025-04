Un Posto al Sole anticipazioni: nuova batosta per Michele, Luca ‘tradisce’ Giulia

Quella che si concluderà il 25 aprile sarà una settimana piuttosto movimentata per i protagonisti di Un Posto al Sole. La soap opera ambientata a Palazzo Palladini, nella cornice di Posillipo, non conosce sosta nelle giornate che vanno da Pasquetta fino alla festa della Liberazione. Le puntate continueranno ad andare regolarmente in onda.

Il momento di fermarsi per Upas sarà la settimana successiva, in occasione del tradizionale Concertone del 1° maggio trasmesso in diretta su Rai 3 da Piazza San Giovanni in Laterano. Di conseguenza salterà l’appuntamento con la veterana delle soap italiane, la prima a essere interamente prodotta nel nostro Paese e messa in onda fin dal lontano 1996.

Le anticipazioni delle puntate fino a venerdì 25 aprile rivelano che tre storici protagonisti della “Beautiful italiana” non se la passeranno affatto bene. Si profila una nuova batosta per Michele Saviani. Ma il giornalista non sarà il solo ad avere problemi. Anche tra Luca e Giulia le cose rischiano di non mettersi bene.

Un Posto al Sole, anticipazioni: brutte notizie per Michele e Giulia

Anche la stagione numero 29 di Un Posto al Sole continua a riservare sorprese e colpi di scena agli appassionati. Mariella starà per partire in direzione Torino per passare un paio di giorni in agriturismo, mentre Guido si renderà conto di essere stato preso dalla nostalgia. Serena, preoccupata per Manuela, raggiungerà le gemelle a Torino.

Niko invece avrà un altro confronto con Valeria, per nulla intenzionata a farsi da parte. Renato invece sarà truffato da parte di qualcuno pronto a sfruttare la sua apprensione. Serena proverà a consolare Manuela malgrado il tentativo di Micaela di remare contro. Qualcun altro riuscirà a risollevare il suo umore. Mentre Mariella fa i conti con la difficoltà di lasciarsi alle spalle il passato, Renato sarà col morale sotto i tacchi a causa della truffa.

A supportarlo però ci saranno i suoi cari e una grossa mano arriverà anche da Raffaele con il suo umorismo. Per Gennaro e Roberto arriverà il momento di formalizzare l’accordo per l’ingresso del gruppo Gagliotti come socio dei Cantieri. Scintille invece tra Elena e Alice. Raffaele e Pino si sfideranno a colpi di ricette in un duello gastronomico tutto da vedere. Nulla di buono in vista per Michele.

Il giornalista vorrà riprendere in radio, ma Ferri non condividerà la sua decisione. Ne nascerà un duro confronto che coinvolgerà anche Gennaro. Michele così, già messo a dura prova dai suoi problemi di salute, dovrà patire un’altra batosta: essere messo ai margini della radio. Nel frattempo Luca, dopo aver svelato ad Alberto le sue intenzioni future sulla malattia, prenderà contatti con un’altra persona. Il tutto lasciando all’oscuro Giulia, che potrebbe sentirsi amareggiata e ‘tradita’ dalle mosse del dottor De Santis.