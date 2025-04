Zerbino, in molti dimenticano di pulirlo senza immaginare a cosa vanno incontro: solo così torna come nuovo

La casa non è mai realmente pulita se trascuri lo zerbino, lo sporco che c'è in superficie è davvero impressionante: solo con questo metodo torna come nuovo.

L’igiene in casa è una questione davvero molto importante e si farà di tutto per assicurarsi che ogni ambiente sia sempre e realmente ben pulito ed igienizzato. Un passaggio fondamentale e che serve non solo per eliminare lo sporco, ma anche per neutralizzare la possibile presenza di germi e batteri, che possono risultare anche potenzialmente pericolosi per la nostra salute.

Proprio per questo, sarà molto importante non trascurare mai alcun elemento presente in casa, soprattutto se entra continuamente a contatto con superfici sporche. Fra questi, c’è un oggetto a cui non sempre viene data la giusta importanza e il più delle volte la sua pulizia sarà completamente assente: lo zerbino posto davanti la porta d’ingresso. Si tratta di un elemento che tutti abbiamo, ma che difficilmente andremo a pulire come si dovrebbe.

Come pulire lo zerbino in modo adeguato per eliminare tutto lo sporco

Proprio a causa della sua funzione, lo zerbino posto davanti la porta d’ingresso, tende ad accumulare sulla sua superfice una quantità di sporco davvero impressionate. Sarà proprio questo stesso sporco, ad entrare in casa se non eliminato a dovere e soprattutto se si ha la cattiva abitudine di camminare dentro casa con le scarpe. Ecco perché sarà importante capire come fare ad igienizzarlo in modo adeguato, senza correre ulteriori rischi.

La prima cosa da sapere è che non è affatto contemplabile mettere lo zerbino nella lavatrice. In primis per una questione d’igiene e in secondo luogo perché potrebbe rovinarsi del tutto. Il modo migliore per igienizzarlo è farlo a mano, ma anche in questo caso sarà importante capire il materiale con cui è fatto lo zerbino e poi si potrà procedere. Infatti, non potendo trattare tutti i materiali allo stesso modo si dovrà trovare la soluzione più adatta per preservarne l’integrità.

Se siamo in presenza di uno zerbino in juta basterà usare un mix in parti uguali di acqua e aceto. Prendere quindi un panno in microfibra, immergerlo nella soluzione e passarlo sullo zerbino. Infine, si andrà a passare l’asciugacapelli per evitare che l’aceto possa schiarire troppo le fibre. Se invece lo zerbino è fatto in gomma o in PVC, basterà lavarlo, dopo averlo sbattuto, con una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia. Così facendo lo sporco verrò neutralizzato e non si correrà più alcun rischio.