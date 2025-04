Brutte notizie per le pensione di maggio: l’accredito arriverà in ritardo, non ci voleva proprio

Non ci sono buone notizie per i pensionati italiani. A maggio il calendario dei pagamenti subirà delle variazioni e l’accredito arriverà in ritardo rispetto alle solite tempistiche dei pagamenti. Il calendario è stato modificato e sarà bene che i cittadini ne tengano conto per organizzare le loro spese mensili.

Il cambiamento è contingente e temporaneo, dunque non deve sollevare particolari preoccupazioni presso i pensionati, diversi dei quali fanno assegnamento sulla puntualità dei pagamenti per gestire le proprie finanze. È indispensabile restare informati e consultare le comunicazioni ufficiali dell’INPS per pianificare in base alle nuove disposizioni.

Cerchiamo dunque di capire come cambiano le date degli accrediti nel prossimo mese di maggio e qual è il nuovo calendario previsto per i pagamenti. Le nuove disposizioni di pagamento valgono sia per i pensionati che ricevono l’accredito sul conto corrente bancario che per quelli che si servono di Poste Italiane per riscuotere la pensione.

Pensione, quando arriverà l’accredito di maggio e perché ritarderà

La modifica del calendario dei pagamenti delle pensioni di maggio è direttamente legata a una ricorrenza particolare: il 1° Maggio, festa dei lavoratori. Come sappiamo si tratta di un giorno festivo che incide dunque sull’operatività delle banche e di Poste italiane. La giornata dedicata alla celebrazione dei diritti dei lavoratori è giorno di chiusura per gli uffici bancari e postali in tutta Italia.

Ne consegue che le operazioni di accredito degli assegni pensionistici e delle prestazioni previdenziali e assistenziali vengono posticipate al primo giorno lavorativo e bancabile del mese di maggio, quello successivo alla festa dei lavoratori, ovvero venerdì 2 maggio 2025. Dunque la pensione arriverà il giorno dopo la festa del 1° maggio, con un giorno di ritardo rispetto al solito.

Come di consueto, per i pensionati che ritirano la pensione in contanti presso gli sportelli di Poste italiane verrà predisposto un calendario specifico per i turni di ritiro. Come sempre la suddivisione delle giornate utili per il ritiro della pensione avviene sulla base del cognome. E questo per una ragione pratica: evitare il caos e gli assembramenti negli uffici postali. Questo è il calendario previsto per maggio 2025:

Cognomi da lettera A a C: venerdì 2 Maggio 2025;

Cognomi da lettera D a K: sabato 3 Maggio 2025 (solo la mattina);

Cognomi da lettera L a P: lunedì 5 Maggio 2025;

Cognomi da lettera Q a Z: martedì 6 Maggio 2025.

Naturalmente il consiglio è sempre quello di verificare le comunicazioni affisse presso il proprio ufficio postale in modo da essere informati per tempo su eventuali variazioni. Le comunicazioni forniranno la confermazione definitiva riguardo alla turnazione alfabetica. Potrebbero infatti esserci variazioni su base locale o disposizioni specifiche.