Coin, arriva la chiusura definitiva: delusi i clienti della storica catena

Coin, la storica catena di grandi magazzini, si appresta a chiudere definitivamente uno dei suoi punti vendita più emblematici. Una chiusura che segna indubbiamente la fine di un’era per una clientela affezionata nel tempo. La decisione rientra in un più vasto piano di ristrutturazione dell’azienda attiva nel settore dell’abbigliamento, fondata nel 1916 da Piergiorgio e Vittorio Coin.

A gennaio di quest’anno la stampa ha parlato di un piano di ristrutturazione che prevedeva la chiusura di sette negozi in Italia entro il 2025, con il coinvolgimento di oltre novanta dipendenti. All’origine della crisi, spiega Quifinanza.it, si trova un sensibile calo del fatturato, sceso da 300 a 250 milioni di euro, e all’accumulazione di un debito pari a circa 80 milioni di euro, aggravato dagli effetti della crisi pandemica.

Malgrado l’avvio di una procedura di composizione negoziata della crisi e la presentazione di un piano industriale le misure adottate non sono bastate a evitare la chiusura di alcune sedi storiche. La chiusura di questo punto vendita è sicuramente un duro colpo per i clienti, che così vedono scomparire uno storico riferimento del panorama commerciale del nostro Paese.

In estate, precisamente il 31 luglio 2025, chiuderà definitivamente il punto vendita Coin di via Rizzoli a Bologna. Il gruppo Coin però non abbandona la città felsinea. È già in corso la ricerca di una nuova sede nel capoluogo dell’Emilia Romagna. La decisione ha trovato conferma nel corso del tavolo tecnico convocato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’indicazione del tavolo tecnico è giunta direttamente dal ministro Adolfo Urso per fronteggiare le difficoltà finanziarie che, come visto, hanno coinvolto negli scorso mesi la nota catena di abbigliamento. Dall’incontro sono giunte delle note positive sul futuro del gruppo Coin, che ha già predisposto un piano di risanamento e rilancio.

Il piano, prossimamente depositato presso il tribunale competente. andrà a tutelare i 1.390 lavoratori attualmente in organico. È stato fondamentale l’ingresso di Invitalia nel capitale societario, pronta a intervenire con 10 milioni di euro (pari al 30,1% del capitale) attraverso il il Fondo Salvaguardia Imprese. A questi 10 milioni si aggiungono ulteriori 21,2 milioni di euro apportati da nuovi investitori privati (Sagitta Sgr e Mia Srl) e dai soci attuali.

Già conclusi 330 accordi con i creditori, un segnale della fiducia accordata al marchio Coin, che attualmente gestisce 34 punti vendita diretti e oltre 130 store in Italia e all’estero. Come detto la chiusura del Coin Bologna di via Rizzoli rientra in una più ampia riorganizzazione dei punti vendita.