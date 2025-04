“Non risponde”, rivelazione Re Carlo: una fonte reale sconvolge il Regno Unito

Come sanno tutti, Carlo II da oltre un anno è in cura contro il cancro che lo ha colpito quasi in contemporanea con la Principessa Kate Middleton. Ultimamente l’agenda del sovrano britannico è stata fitta d’impegni. Ricordiamo solo la visita di Stato in Italia, dove tra gli altri ha incontrato, oltre alla premier Giorgia Meloni, anche papa Francesco. Carlo è stato una una delle ultime personalità di spicco a incontrare il pontefice prima che si spegnesse.

Le cure hanno prodotto effetti positivi e procedono bene, come dimostra il “permesso” accordato dai medici al sovrano per poter continuare a viaggiare e lavorare. La salute negli ultimi anni non è stato però il solo problema di Carlo e, in generale, della corte inglese. Ci riferiamo naturalmente alla profonda frattura interna alla famiglia reale.

La rottura con Harry e Meghan non si è mai ricomposta. Anzi, fonti reali avrebbero rivelato al tabloid americano People che il fossato tra il secondogenito e il padre si sarebbe ulteriormente approfondito. Al punto da sfiorare l’incomunicabilità. La fonte reale afferma che Carlo «non risponde né alle lettere né alle telefonate del figlio».

Carlo non risponde più a Harry, ecco perché

Insomma: comunicazioni praticamente interrotte tra Carlo e Harry che sarebbe perfino «stato lasciato all’oscuro anche sulla salute del padre», a partire dalle cure alle quali il sovrano si sottopone da mesi per affrontare il cancro e dal recente e improvviso ricovero dovuto agli effetti collaterali della chemioterapia.

Sembra che Harry abbia saputo soltanto attraverso i media del ricovero ospedaliero del genitore. Altre fonti avrebbero confermato a People che tra Re Carlo e il duca di Sussex non è cambiato nulla negli ultimi mesi. I due sono e rimangono molto distanti. A infastidire il monarca, oltre ai tanti attacchi pubblici da parte della coppia dopo lo strappo con i Royals e il trasferimento in Usa, ci sarebbe anche la battaglia legale avviata da Harry per riavere la protezione di Scotland Yard nel Regno Unito.

Harry è convinto che la mossa di togliergli la scorta sia un modo per convincerlo a tornare nella Royal Family. I tentativi di convincere il padre a ridargli la security non sarebbero andati a buon fine vista l’indisponibilità di Carlo a farsi coinvolgere nelle vicende giudiziarie legate alla protezione dei Sussex (finanziata con denaro pubblico).

Dopo l’addio alla famiglia reale i Sussex pagano di tasca propria per la sicurezza, da quando prima il Canada – dove la coppia si trasferì inizialmente dopo la partenza dal Regno Unito – e poi gli Stati Uniti hanno fatto sapere di non voler fornire la scorta a quelli che erano ormai diventati due cittadini comuni. Da qui la battaglia legale di Harry per avere la scorta. Un contenzioso rispetto al quale il padre a quanto pare non sembra voler sapere nulla.