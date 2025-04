Pogacar dice no, clamorosa decisione a pochi minuti dalla Freccia Vallone

Tadej Pogacar è uno dei più grandi ciclisti della storia e nonostante la giovane età sta riscrivendo nuove pagine per quel che riguarda il mondo del ciclismo. In Italia e nel resto d’Europa c’è chi lo paragona ad Eddie Merckx e chi invece nel nostro paese vede in lui parte della grinta e della spensieratezza in gara che capitava al nostro indimenticato Marco Pantani.

Pogacar ha già vinto diverse corse a tappe e quest’anno ha ottenuto altri ottimi risultati. Il campione sloveno ha deciso di cimentarsi in corse da un giorno, provare a fare quello che nella storia è riuscito solo a Eddie Merckx e quindi dominare sia le lunghe corse che quelle di un giorno, ma finora sta avendo risultati altalenanti. Il secondo posto all’Amstel Gold Race è una dimostrazione di tutto ciò e oggi il campione sloveno proverà a fare la differenza nella Freccia Vallone, altra grande classica che si disputa nei Paesi Bassi.

Intanto il mondo del ciclismo sembrerebbe intenzionato ad un’autentica svolta, tante cose potrebbero cambiare da qui a qualche anno. Secondo alcune indiscrezioni l’Arabia Saudita sarebbe pronta ad entrare nel mondo del ciclismo, a suon di milioni e di una nuova serie di tornei. La federazione si chiama One Cycling ma la realtà è invece quella della Superlega, un circuito d’Elitè dove premiare i migliori. Una sorta di quello che abbiamo visto anche nel mondo del golf con il Liv Tour.

No secco di Pogacar, colpo di scena nel ciclismo

Da anni si discute di come il ciclismo sia uno sport molto apprezzato ma che allo stesso tempo genera davvero pochi introiti. Per questo si è arrivati ad una nuova rivoluzione e questo progetto dell’One Cycling è finanziato da una lega saudita. Al momento l’organizzazione che organizza Tour de France e Vuelta di Spagna è molto contrariata ma sono tanti i team che ‘odorano’ e apprezzano la nuova linfa economica.

Al momento c’è anche chi dice di no e tra le prime squadre a rifiutare questa nuova Superlega c’è l’UAE Team Emirates, la squadra proprio di Pogacar che ha sede negli Emirati Arabi e che al momento non sembra intenzionata a fare questo passaggio. Alcune squadre invece hanno già approvato il progetto, vedi la Flanders Classics e la RCS Sport mentre altre spingono per entrare come la Soudal Quick Step e la Visma Lease a Bike.

E’ un progetto solo all’inizio, al momento Pogacar e il suo team non sono a disposizione ma occhio a ciò che accade nelle prossime settimane e il ciclismo potrebbe vivere una clamorosa svolta. E intanto, alle 11:30 di oggi, il campionissimo sloveno proverà a vincere anche la Freccia Vallone 2025.