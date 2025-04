Alcaraz davanti a Sinner, scossone improvviso: annuncio di questi minuti

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Alcaraz e Sinner, è questo ormai la querelle riguardo il circuito attuale di tennis con i due che da oltre un anno dominano e si dividono gli Slam, i tornei più importanti in circolazione e regalano spettacolo da ormai diverso tempo. Sinner è fermo ormai da quasi 3 mesi a causa della sospensione per il caso Clostebol ma tra pochi giorni tornerà in campo.

Il fenomeno altoatesino si sta già allenando e tornerà ufficialmente nel circuito Atp agli Internazionali d’Italia dove tanti attendono il numero uno. In questi mesi in molti hanno parlato del tennista azzurro, c’è chi lo ha difeso e chi invece ha criticato la squalifica e in particolare la scelta di dargli una squalifica di ‘soli 3 mesi’. In generale questa storia non ha messo purtroppo in una buona luce Jannik Sinner e ora dovrà rispondere solo sul campo.

L’ex Top Ten Marin Cilic è rientrato da poco a pieno nel circuito ed ha parlato del nuovo che avanza e in particolare di chi guida al momento il tennista mondiale. Nel corso di un’intervista ai microfoni di Puntodebreak ha trattato di tanti temi e non poteva mancare un accenno al circuito attuale: “Adesso abbiamo Alcaraz e Sinner che stanno progredendo bene e sono loro a guidare la nuova generazione, vedremo come continueranno”.

Jannik Sinner, che batosta: le parole di Cilic sono nette

Quando deve scegliere però il migliore tra Alcaraz e Sinner il tennista croato – vincitore tra l’altro di un Us Open in passato – non ha dubbi ed ha dichiarato: “Tra Sinner e Alcaraz scelgo assolutamente il secondo. Mi piace di più il suo gioco, aggressivo e comunque con creatività”. Cilic ha però spiegato che questa situazione è un bene a metà per Alcaraz che deve dare sempre il massimo per vincere e questa cosa può rivelarsi sia un dono che una maledizione.

Il circuito vede loro due come principali antagonisti ma ci sono tanti giovani astri nascenti, basti pensare al vincitore di Barcellona Rune o a ragazzi ancora più giovani, sotto i 20 anni, come il brasiliano Joao Fonseca. Cilic ha poi parlato anche della rivalità del secolo tra i Big Three ed ha sentenziato a riguardo:

“Ho molto rispetto per Roger Federer e Rafael Nadal ma è Djokovic – numeri alla mano – il migliore di sempre. Tutti e tre sono impressionanti, hanno 24,22 e 20 titoli del Grande Slam, tutto ciò è incredibile”.