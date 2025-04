Netflix, arriva la notizia che fa impazzire i fan: è questa la data da segnare sul calendario

Sono in arrivo grandi novità da parte del colosso dello streaming. I fan non stanno più nella pelle. Ecco la data da segnare sul calendario.

La celebre piattaforma di streaming Netflix sta per sorprendere i suoi abbonati con novità imperdibili. L’annuncio ha suscitato l’entusiasmo dei fan. La notizia tanto attesa è in arrivo. La data da segnare sul calendario è ormai ufficiale e l’emozione è palpabile tra i tantissimi appassionati di cinema e serie televisive, fulcro della programmazione di Netflix.

È passato molto tempo da quel 28 agosto di quasi trent’anni fa (era il 1997), quando Reed Hastings e Marc Randolph ebbero un’intuizione che si sarebbe rivelata vincente: fondare Netflix. Nessuno pensava allo streaming all’epoca. Hastings era semplicemente un cliente insoddisfatto delle penali di Blockbuster per i film riconsegnati in ritardo.

Da lì il progetto di un servizio di noleggio dvd consegnati a casa senza costi supplementari per l’utenza. Il resto è storia: Blockbuster ha chiuso da tempo e Netflix è diventato un gigante dello streaming. Ecco la notizia che fa impazzire i fan della piattaforma televisiva e la data da segnare sul calendario.

Netflix, la data da segnare sul calendario

Già a inizio maggio 2024 ci saranno grosse novità su Netflix. Il 1° maggio è la data del debutto della nuova serie The Four Seasons, con Tina Fey e Steve Carell, La serie racconta di sei vecchi amici pronti a trascorrere un tranquillo fine settimana insieme, quando scoprono che una loro coppia è in procinto di separarsi, sconvolgendo le dinamiche del gruppo.

The Four Seasons segue i sei amici lungo quattro vacanze distribuite in un anno. The Four Seasons è una sorta di inno ai matrimoni che resistono alla prova del tempo e alle amicizie inseparabili. Creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield , si ispira a un omonimo film del 1981. Il 15 maggio sarà la volta dell’attesissima quarta stagione di Love, Death & Robots, una serie antologica di storie animate per adulti.

Il giorno dopo (16 maggio) ci saranno interessanti novità per gli amanti delle serie spagnole. Sbarca su Netflix Rotten Legacy, serie che vede come protagonista Federico Seligman (interpretato da José Coronado) costretto a prendersi una pausa delle sue società di comunicazione per recuperare da una malattia che lo ha bloccato per un paio di anni.

Al suo ritorno si rende conto che i figli sono diventati degli estranei per lui e hanno portato la società in una direzione che gli ripugna. Federico farà di tutto per invertire la rotta. Il 22 maggio arriverà invece Sirens, la nuova serie con Julianne Moore. Davon è convinto che la sorella Simone abbia una relazione sinistra con la sua nuova boss, Michaela Kell, donna enigmatica dallo stile lussuoso e elitario, che l’ha resa praticamente dipendente da sé. Devon è pronta a intervenire ma avrà decisamente pane per i suoi denti.