Scoperto il trucco per avere tende pulite e profumate in solo 4 passaggi: ora sì che sono perfette

Le tende in casa sono tra gli elementi d’arredo che più sono in grado di cambiare aspetto agli ambienti. Oltre ad avere una funzione pratica, come quella di garantire la giusta privacy e di isolare gli interni di casa dal caldo e dal freddo, le tende hanno anche un rilevante aspetto estetico, infatti, una stanza che si presenterà senza tende, sarà completamente vuota e spoglia.

Le tende hanno un ruolo davvero importante in casa e per tale motivo la loro scelta dovrà essere fatta in modo adeguato, senza trascurare alcun dettaglio. Bisogna tenere presente che si tratta di elementi che andranno ad integrarsi con l’arredo già esistente in casa e che soprattutto saranno sotto gli occhi di tutti. Ecco perché sarà necessario scegliere la tipologia più adatta, senza rischiare di acquistare qualcosa che dopo un po’ ci stufi.

Come ottenere tende perfette profumate in pochissime mosse

Ovviamente, essendo elementi che restano fissi in bella mostra e si trovano in tutti gli ambienti di casa, le tende tenderanno ad accumulare rapidamente una gran quantità di sporco, polvere e cattivi odori, soprattutto se si ha la pessima abitudine di fumare in casa, oppure se c’è un ambiente unico con la cucina. Sarà quindi importantissimo tenerle sempre fresche, pulite e profumate senza commettere errori.

Per ottenere tende sempre bel pulite, igienizzate e profumate, esistono quattro passaggi da seguire e che permetteranno di eliminare tutto lo sporco rapidamente. Il primo step consiste nello scuotere ogni giorno le tende eliminando così tutta la polvere accumulata. Per rendere il tutto più veloce, si potrebbe anche usare l’aspirapolvere, montando l’accessorio spazzola. Già facendo questo quotidianamente l’effetto sarà immediatamente diverso. Passiamo ora al secondo step, ossia quello del lavaggio.

Prendere quindi le tende, metterle in lavatrice e aggiungere del bicarbonato per potenziare l’effetto pulente e per neutralizzare i cattivi odori. Il terzo passaggio consiste nel legare le tende tra loro, passando un cordoncino negli occhielli, per evitare che le tende si aggroviglino tra loro. Avviare quindi un ciclo delicato e con una centrifuga bassa. Infine, quarto e ultimo step, appendere le tende ancora umide, questo passaggio aiuterà ad eliminare le pieghe e a rilasciare nell’aria un gradevole profumo di fresco e pulito. Ed ecco che in questo modo le tende saranno perfettamente pulite e soprattutto non si saranno rovinate durante il lavaggio.