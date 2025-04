Roma si ferma domenica 27 aprile, bus sospesi e strade chiuse al traffico: il motivo

Chi vive a Roma sa che spostarsi nella Capitale non è mai un’impresa facile. Anche in questo mese di aprile la Città eterna ha dovuto fare i conti con numerose chiusure al traffico e modifiche alla viabilità. Aprile 2025, in sostanza, è stato un mese ricco di sfide significative per la mobilità romana (una costante quasi per tutto l’anno).

L’amministrazione capitolina è impegnata a fondo per trovare un equilibrio, il giusto bilanciamento tra le esigenze dei cittadini romani e l’afflusso di visitatori, quest’anno perfino più imponente del solito a causa degli eventi legati al Giubileo. Un impegno reso ancora più gravoso dai funerali di papa Francesco. Per dare l’ultimo saluto al papa lungo i sei chilometri che separano Piazza San Pietro e Santa Maria Maggiore è prevista un’affluenza di circa 200 mila persone.

Ma non è tutto. Oltre ai funerali di papa Francesco (che avranno luogo sabato 26 aprile alle ore 10), Roma si fermerà anche il giorno dopo: domenica 27 aprile, quando diverse strade saranno chiuse al traffico. La sospensione riguarderà anche una serie di linee del trasporto pubblico. Ecco per quale motivo il traffico della Capitale dovrà fermarsi anche domenica prossima.

Roma, stop previsto per domenica 27 aprile: ecco perché saranno chiuse al traffico le strade e sospesi i bus

Sul sito di Roma Servizi per la Mobilità è apparso un annuncio ufficiale in data 24 aprile 2025 (“Domenica corteo da piazzale La Malfa a piazza Giustiniani. Divieti di sosta dalle 14”). Roma si fermerà di nuovo dalle 16 alle 20 di domenica 27 aprile. Le variazioni alla mobilità riguardano la zona compresa tra piazzale Ugo La Malfa (Circo Massimo) e piazza Orazio Giustiniani (Testaccio).

In queste vie sfilerà infatti un corteo destinato a percorrere un itinerario che si snoda tra via del Circo Massimo, via delle Terme Deciane, via di Santa Prisca, piazza Albania, via della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata e via Galvani. È prevista la partecipazione di circa 1.500 persone all’iniziativa annunciata sul portale romamobilita.it.

Sempre Roma Servizi per la Mobilità ricorda ai cittadini romani che entro le ore 14 di domenica 27 aprile «è previsto lo sgombero di tutti gli eventuali veicoli in sosta su piazzale Ugo La Malfa, su un tratto di via Galvani tra il civico 83 e piazza Orazio Giustiniani e la stessa piazza Giustiniani». Anche i trasporti pubblici saranno coinvolti dalle modifiche alla viabilità.

Durante la manifestazione di domenica 27 aprile potranno subire deviazioni o limitazioni ben diciannove linee bus. Eccole: C3, 3, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719 e 775.