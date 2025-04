Sinner, doloroso addio: l’ultimo dettaglio sancisce la fine

Manca sempre meno al ritorno in campo del numero uno al mondo Jannik Sinner. Ora però è arrivata un'amara ufficialità per i fan.

Poco più di una settimana e il circuito Atp potrà finalmente rivedere in campo il numero uno al mondo Jannik Sinner. La stella del tennis mondiale ha vissuto e sta vivendo momenti sicuramente particolari, l’azzurro è fermo da 3 mesi per il caso Clostebol e ha vissuto da completo eremita eccetto per qualche foto con gli amici.

Sinner sembra comunque molto tranquillo, i suoi avversari Carlos Alcaraz e Alexander Zverev (oltre a tutti gli altri) non se la passano benissimo e l’azzurro tornerà nella Capitale come numero uno, una grande dimostrazione di quanto sia netto il suo dominio nel circuito e di come ci sia poco da fare per i rivali. Il tennista di San Candido è concentrato solo ed esclusivamente sul tennis.

Già in passato lo avevamo fatto notare ma ora è evidente agli occhi di tutti, per Sinner c’è solo il tennis e lo stesso campione azzurro ne parlò qualche tempo fa. Proprio dopo l’ennesima vittoria lui sottolineò che era felice dei risultati sul campo ma fuori doveva dedicarsi di più alla vita privata, deve riuscire a pensare anche agli altri, a partire dalla sua famiglia.

Non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale ma c’erano rumors da tempo, la storia tra Jannik Sinner e la tennista russa Anna Kalinskaya è praticamente finita.

Addio Sinner, le foto sono diventate virali

La storia tra Sinner e la Kalinskaya ha creato molto gossip nel mondo del tennis negli ultimi mesi ma è ormai diverso tempo che i due non parlano, non si seguono e non trattano in alcun modo della vicenda. Non sappiamo il motivo ma sappiamo che Jannik è molto introverso e in nessun caso preferisce parlare della sua vita privata, ma ora – suo malgrado – ci sarebbe una conferma alla rottura nel loro rapporto.

Qualche settimana fa si è disputato il torneo Masters 1000 di Miami ed alcuni quotidiani hanno pubblicato le foto di Anna Kalinskaya insieme al suo ex compagno Tomas Ferrari, un’uscita insieme. Nessuno sa i rapporti tra loro due ma intanto queste foto hanno di fatto dato ulteriori conferme al fatto che la storia tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sia ormai giunta al termine.

A lanciare l’indiscrezione sono i colleghi della rivista Elle, spesso molto attenti al privato di alcuni sportivi famosi. E addirittura si parla di un possibile ritorno di fiamma con l’ex Maria Braccini ma Jannik è molto attento e riservato, lo scopriremo magari nelle prossime settimane.