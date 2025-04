Bye bye Juve, pagano la clausola da 36 milioni: giocherà in una Big

Il mercato della Juventus in vista della prossima estate è già in fibrillazione. Un obiettivo però potrebbe dire addio

Il rush finale del campionato di Serie A è entrato nel vivo con le partite decisive per decretare tutti i verdetti. Dallo scudetto alla zona Champions passando per la corsa salvezza. Tutto è ancora da decifrare e la Juventus dovrà immediatamente riprendere la propria marcia a caccia di un posto europeo dopo il brutto passo falso col Parma.

In attesa di capire se i bianconeri giocheranno o meno la prossima edizione della Champions, il club piemontese inizia già a guardarsi attorno a caccia di potenziali obiettivi in vista della sessione estiva di calciomercato. Giuntoli e soci stanno ragionando sul da farsi, tra permanenze, addii e possibili nuovi innesti, senza dimenticare la questione legata alla panchina ancora tutta da sciogliere.

I riflettori sono puntati soprattutto sull’attacco, dove tra Dusan Vlahovic e Kolo Muani non ci sono garanzie. Il serbo, in scadenza a giugno 2026, è arrivato ormai al capolinea della sua altalenante avventura alla Juventus, e neanche la fiducia di Tudor cambierà il suo destino alla luce del mancato rinnovo. Vlahovic è con la valigia pronta, così come lo stesso Kolo Muani, che era arrivato in prestito al PSG in attesa di ridefinirne il futuro.

Un destino quello del transalpino che non dovrebbe essere ancora a Torino visto il calo di rendimento della seconda parte della sua avventura a Torino. Al netto anche della qualificazione Champions, o meno, la Juve si guarda attorno anche su potenziali attaccanti da inserire in rosa, ed uno di questi arriverebbe dalla Premier League.

Calciomercato, scippo alla Juventus: doppio incastro col Newcastle

Tra gli obiettivi juventini emersi nell’ultimo periodo c’è anche Liam Delap, attaccante dell’Ipswich Town in grado di realizzare 12 gol in questa annata di Premier League.

Il classe 2003 britannico ha enorme potenziale vedendo alzare inevitabilmente anche il proprio valore di mercato. La Juve lo osserva, ma i pericolo maggiori arriverebbero proprio dalla Premier. Secondo quanto evidenziato da ‘TuttoJuve’ il Newcastle avrebbe già iniziato a pianificare la prossima stagione ponendo nel mirino proprio Delap.

Si tratta di un calciatore di valore che potrebbe eventualmente potenziare l’organico dei Magpies in vista di un eventuale ritorno in Champions League. Dal punto di vista delle cifre se l’Ipswich non riuscisse a rimanere in Premier League, vista la complessa corsa salvezza, la partenza dell’attaccante inglese sarebbe fissata per circa 36 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria. La Juventus è avvisata: il Newcastle fa sul serio.