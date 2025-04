De Rossi sulla panchina di una Big di Serie A, annuncio bomba

Siamo arrivati nella fase finale e decisiva della stagione di Serie A. I verdetti sono tutti da emettere e particolare attenzione c’è soprattutto nella zona alta della classifica, dalla corsa scudetto a quella per un piazzamento Champions.

La Roma sogna in grande dopo aver trovato in Claudio Ranieri il condottiero giusto per guidare al meglio la squadra dopo una prima fase molto complicata prima con De Rossi, e poi soprattutto con Juric. Nonostante la breve esperienza e l’addio di inizio annata, De Rossi ha comunque lasciato un buon ricordo tra i tifosi, molto legati all’ex capitano soprattutto per gli straordinari trascorsi da calciatore.

Il campione del Mondo 2006 ha però avuto modo di allenare i giallorossi, in questa stagione, solo per le prime quattro uscite prima di raccogliere un esonero che ancora scotta. Il classe 1983 è quindi ora a caccia di una nuova avventura per ridare subito linfa alla sua giovane carriera da allenatore.

Al netto della delusione di inizio anno c’è però chi valuta positivamente l’esperienza sulla panchina giallorossa di De Rossi, tanto da indicarlo ancora come l’uomo giusto per il post Ranieri.

Calciomercato Roma, De Rossi dopo Ranieri: arriva l’annuncio di Nainggolan

La Roma chiuderà il rapporto da allenatore con Ranieri al termine della stagione, con l’attuale tecnico che passerà dietro la scrivania con un ruolo differente. Caccia aperta quindi al successore con un ex romanista che rivorrebbe proprio De Rossi alla guida.

Radja Nainggolan, che all’ambiente capitolino è rimasto legato per i suoi trascorsi, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha indicato proprio nell’ex capitano l’uomo migliore per la panchina romanista: “Non bisogna tirare per la giacca Ranieri e rispettarlo. Poi il mio nome è sempre De Rossi che, quando è arrivato sulla panchina della Roma, ha fatto meglio di Mou. E meritava più tempo”.

Nainggolan darebbe quindi un’altra possibilità al 41enne romano di esprimere la propria idea di calcio nella capitale. Difficile si vada in questa direzione, mentre dal punto di vista del calciatori il belga ha parlato di due suoi connazionali: “I 20 milioni per riscattare Saelemaekers vanno pagati subito. Svilar è di Anversa come me e merita di giocare per vincere: spero che la Roma prima o poi glielo consenta. E che giochi in Nazionale, presto”.

Nainggolan resta quindi legatissimo alla Roma, e come sempre senza peli sulla lingua ha detto la sua: da De Rossi a Svilar.