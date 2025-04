Mai mettere questi due alimenti vicini nel frigorifero: insieme sono una combinazione pericolosissima

Prima di sistemare la spesa nel frigorifero attenzione a non mettere questi due alimenti vicini: se lo fai non solo si rovinano, ma rischi anche di stare male.

Il frigorifero è stato senza dubbio una delle invenzioni del passato che più ci hanno cambiato la vita in casa. Grazie alle sue funzioni, ormai sempre più specifiche e a modelli sempre più all’avanguardia, abbiamo la possibilità di mantenere cibi e bevande freschi per molto più tempo, senza che questi vadano a male, perdano sapore, proprietà e caratteristiche principali. Un elettrodomestico fondamentale in casa, a cui ormai non si potrà più fare a meno.

Ovviamente, trattandosi di un apparecchio che entrerà costantemente in contatto con il cibo, sarò estremamente necessario che sia sempre ben pulito ed igienizzato. Soltanto in questo modo, infatti, gli alimenti potranno preservare la loro integrità, evitando così la formazione di germi e batteri, anche potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Ma tutto questo non è ancora sufficiente, perché per evitare realmente rischi sarà necessario sistemare gli alimenti nel frigorifero in modo corretto.

Mai mettere questi due alimenti vicini nel frigo: il rischio contaminazione è davvero alto

Sappiamo tutto com’è fatto un frigorifero all’interno. Una volta aperto, ci saranno diversi ripiani su cui sistemare i nostri alimenti. Uno degli errori più comuni, è proprio quello di riporre i cibi a caso fra un ripiano e un altro, senza sapere che esistono delle regole ben precise per farlo in modo corretto. Infatti, è proprio questo modo ‘disorganizzato’ di fare, che spesso favorisce la formazione di germi e batteri, mettendo a rischio la salute e anche la qualità degli alimenti stessi.

Ciò che è importante sapere, è che ci sono due alimenti che non dovrebbero mai stare vicini all’interno del frigo e sono carne cruda e prodotti freschi. Questo perché la carne non cotta può essere fonte di malattie di origine alimentare. Inoltre, se entra in contatto con prodotti consumati crudi, come ad esempio frutta e alcuni tipi di verdura, i batteri patogeni possono diffondersi, anche dopo averli lavati. Quindi per evitare questo, è importante che la carne cruda, ma anche quella cotta sia conservata in modo adeguato. Detto questo, vediamo nel dettaglio come sistemare tutti gli altri alimenti nei vari ripiani:

Ripiano più alto : qui la temperatura è più stabile e quindi ci andranno tutti gli avanzi cotti, yogurt, formaggi stagionati e dolci

: qui la temperatura è più stabile e quindi ci andranno tutti gli avanzi cotti, yogurt, formaggi stagionati e dolci Ripiano centrale : latte, succhi, salse già aperte e tutti gli alimenti da consumare presto

: latte, succhi, salse già aperte e tutti gli alimenti da consumare presto Ripiano più basso : qui la temperatura è decisamente più fredda e si potranno sistemare carne e pesce crudi (meglio in contenitori chiusi)

: qui la temperatura è decisamente più fredda e si potranno sistemare carne e pesce crudi (meglio in contenitori chiusi) Cassetti inferiori : qui si andranno a sistemare frutta e verdura fresca separatamente

: qui si andranno a sistemare frutta e verdura fresca separatamente Sportello: risulta essere la parte meno fredda del frigo e ci potranno andare uova, burro, marmellate e salse chiuse.

Una volta capita l’importanza di sistemare in modo corretto gli alimenti nel frigo, non si correrà più alcuni rischio per la salute e soprattutto i cibi saranno sempre freschi e in ottimo stato.