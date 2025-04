Stefano De Martino cambia vita, il dettaglio non passa inosservato: è andato via!

Stefano De Martino è il nuovo volto di punta di casa Rai. Il giovane conduttore di Torre Annunziata ha raccolto l’impegnativo testimone di Amadeus a Affari Tuoi e a Stasera tutto è possibile. Il compito non era per nulla facile e il rischio di non essere all’altezza del presentatore reduce da cinque anni trionfali a Sanremo era tutt’altro che inesistente.

Le cose sono andate come sappiamo: i due programmi con De Martino al timone hanno polverizzato i record di ascolti e l’ex ballerino di Amici è diventato il fenomeno televisivo del momento. Merito della grande padronanza del mezzo e dei ritmi della televisione, unita a una dose di leggerezza che ha conquistato un pubblico trasversale.

De Martino piace a tutti: un pubblico più giovane ma anche a spettatori più maturi. Voci sempre più insistenti lo danno come “papabile” per le prossime edizioni di Sanremo, candidato ideale per il dopo Carlo Conti. Nel frattempo lo showman partenopeo ha fatto una scelta di vita e il dettaglio non è apparso inosservato. Dove è andato Stefano De Martino?

Stefano De Martino, il cambio di vita non passa inosservato

Il noto settimanale Oggi ha fotografato il talentuoso showman mentre terminava il trasloco nella sua nuova casa romana. Si vociferava che il conduttore non volesse prendere casa a Roma, dove registra Affari Tuoi, ma volesse continuare ad alloggiare in albergo. Da tempo De Martino si divide tra Milano, dove il figlio Santiago vive con mamma Belen, e Roma.

Le cose però devono essere cambiate e De Martino, informa Oggi, ha deciso di affittare una casa. A Roma il conduttore di Affari Tuoi ha scelto di vivere nel Quartiere Prati, uno dei più eleganti della Capitale insieme al Parioli (dove alloggiava in precedenza). Si tratta di una decisione strategica, scrive sempre Oggi. Infatti la nuova residenza è vicina al Teatro delle Vittorie, dove si svolgono le registrazioni delle puntate di Affari Tuoi.

Stanco, con ogni probabilità, di alloggiare sempre in hotel, il presentatore Rai ha dunque deciso di affittare una casa a Roma per potersi sistemare con più comodità quando si trova nella Capitale per gli impegni di lavoro. Anche a Milano il conduttore classe 1989 sarebbe in affitto (lo scorso febbraio ha cambiato casa anche nella città meneghina).

Sempre a proposito di case: di recente Stefano De Martino, ospite da Bruno Vespa, ha raccontato con grande soddisfazione di aver acquistato casa per i propri genitori ripagandoli di tutti i sacrifici fatti per lui in passato.