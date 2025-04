Napoli, stagione finita per un Big: la volata scudetto con l’Inter è compromessa

Nell'ambito della corsa scudetto in queste ultime partite saranno fondamentali i dettagli. Al Napoli non mancano le brutte notizie

Siamo arrivati al momento clou della stagione. Napoli e Inter si contendono uno scudetto che verrà assegnato solo nelle prossime quattro partite. Bisognerà arrivare probabilmente fino in fondo per conoscere il nome della prossima squadra campione d’Italia.

Gli azzurri di Antonio Conte sono avanti di tre punti ma il cammino è ancora tortuoso a partire dalla prossima complicata trasferta di Lecce. L’allenatore salentino dovrà inoltre fronteggiare anche l’annosa questione infortuni, con alcuni big che hanno avuto problemi nelle ultime settimane. Dall’ultima gara contro il Torino sono usciti acciaccati i vari Anguissa, Lobotka e soprattutto Buongiorno che andrà monitorato.

Conte però già da qualche tempo sta facendo nuovamente a meno di David Neres, variabile impazzita dell’attacco azzurro, incappato nell’ennesimo problema fisico di una stagione altalenante. Il brasiliano nella prima fase ha avuto un impatto enorme dalla panchina per poi divenire un titolare con caratteristiche uniche in rosa dall’addio di Kvaratskhelia. I recenti problemi al polpaccio lo hanno però costretto ancora ai box per la rabbia di Conte che lo avrebbe voluto a disposizione per il rush finale di stagione.

Napoli, anche per Neres c’è poco da fare: stagione finita

Non arrivano quindi buone notizie sul recupero fisico di Neres, che come si temeva sembra arrivato ormai al capolinea.

Come evidenziato da ‘Tuttosport’ il funambolo brasiliano, esattamente come il connazionale Juan Jesus, dovrebbe aver concluso anzitempo la sua prima annata in quel di Napoli. Nulla da fare quindi per Neres che dovrebbe quindi chiudere la stagione in azzurro con 27 presenze, tre gol e otto assist totali considerando sia il campionato che la Coppa Italia.

Uno score discreto che sarebbe potuto essere anche maggiore con qualche problema fisico in meno che ne ha condizionato impiego e rendimento in questa fase decisiva. Infortuni che pregiudicano anche il giudizio complessivo su di lui come evidenziato dal giornalista Salvatore Caiazza che ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Ne Parliamo il Lunedì” su ‘Canale 8’: “David Neres per me è stato un mezzo pacco. Per la fragilità fisica e per l’inutilizzo. Non ha dato niente o quasi niente. Secondo me, anche come vice Kvaratskhelia si è visto poco. Ha fatto 2 gol, dai ragazzi. Ha cominciato bene facendo assist contro il Bologna, ma da uno che arriva dal Benfica ci si aspettava di più”.

Neres sarebbe quindi servito tantissimo in questa fase delicata di stagione, ma Conte dovrà farne a meno e affidarsi ad altre soluzioni, confermando le brutte sensazioni delle scorse settimane.