Bagnaia con un altro Costruttore, bomba in MotoGP: Marquez solo in Ducati!

Il Gran Premio di Jerez de la Frontera ha visto Pecco Bagnaia come grande sconfitto di giornata. Il campione italiano poteva approfittare della caduta di Marc Marquez, la seconda in questa stagione ma invece – nonostante l’assenza del grande rivale nonchè compagno di squadra – Pecco è arrivato solo terzo in Spagna dietro ad Alex Marquez e Quartararo e sempre distante dai piani alti.

Un dominio incontrastato della famiglia Marquez in questa fase della stagione, ora c’è Alex in vetta alla classifica, qualche punto dinanzi a Marc ma al momento il divario rispetto al campione azzurro sembra piuttosto evidente e preoccupa tutti i tifosi. Lo stesso Bagnaia ha rilasciato dichiarazioni poco rassicuranti per il resto della stagione e il divario rispetto alla famiglia Marquez è abbastanza netto.

Per questo i colleghi di Vocidicorse ne hanno parlato nel loro podcast ed hanno messo in dubbio un rumors che sta riscuotendo diversi consensi. E se Bagnaia dovesse lasciare la Ducati Ufficiale? Il campione italiano sembra soffrire molto la presenza nella stessa squadra del pluridecorato Marc Marquez e al momento con la stessa moto il campione iberico sembra avere più di qualcosa in più.

Tra sprint e gara Bagnaia non è mai finito davanti a Marc Marquez se non grazie alla caduta di quest’ultimo e questo aspetto preoccupa molto i suoi fan.

Addio Bagnaia, colpo di scena in casa Ducati

La situazione in casa Ducati è frenetica, Marquez convince di più mentre Bagnaia sembra spento e non è il pilota che ha dominato negli ultimi anni. La presenza dello spagnolo è ingombrante e tra il team dell’italiano c’è qualcuno che inizia a riflettere sul suo futuro e magari Pecco potrebbe fare la stessa scelta che ha fatto Jorge Martin, finito all’Aprilia. Diversa la storia di Bagnaia che potrebbe magari finire in Yamaha o trovare soluzioni alternative, ma c’è da vedere in chiave competitività.

Bagnaia deve reagire nei prossimi Gran Premi, la classifica non è ancora cosi negativa ma servono risultati e in particolare servono vittorie. Una sola vittoria arrivata grazie alla caduta di Marc, ma il livello di Pecco sembra essere in calo e in molti lo hanno notato. E inoltre occhio anche all’attuale leader del Mondiale Alex Marquez.

Al momento Alex ha la Ducati dello scorso anno e chissà che il prossimo anno la scuderia non decida di promuoverlo, proprio come fatto con Marc. Due Marquez sulla Ducati ufficiale, un’ipotesi che è tutt’altro che utopia e che intriga i tifosi spagnoli.