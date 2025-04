Un Posto al Sole anticipazioni: epilogo assurdo tra Guido e Mariella, Giulia fa una scoperta terribile

Nel periodo tra Pasqua e la festa della Liberazione i palinsesti Rai hanno subito variazioni, mentre Un Posto al Sole ha mantenuto la regolare programmazione. La storica soap di Rai 3 si dovrà fermare invece per lasciare spazio alla diretta del Concertone del 1° maggio, trasmesso come sempre da piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

Upas andrà dunque in pausa in occasione della festa dei lavoratori, giovedì 1° maggio. La normale programmazione riprenderà il giorno successivo, venerdì 2 maggio, quando Un Posto al Sole tornerà in onda con un doppio appuntamento, come sempre alle 20:50 su Rai 3 e RaiPlay.

Le anticipazioni della prossima settimana di Un Posto al Sole rivelano che la situazione tra Guido e Mariella assumerà contorni sempre più paradossali. L’epilogo tra i due sarà veramente spiazzante. Nel frattempo Giulia farà una scoperta veramente terribile per lei.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido pensa a Mariella, Giulia fa una scoperta drammatica

Nelle puntate fino al 2 maggio Guido avvertirà un grande momento di difficoltà nella relazione con Claudia. Il vigile urbano comincerà ad avvertire in maniera sempre più prepotente la nostalgia di Mariella. Ma la bugia bianca di Sasà per per tenere a freno la curiosità di Bice sulla notte passata con Mimmo rischia di allontanare ancor più i due ex.

Luca De Santis, sempre più in difficoltà per l’incedere della malattia, si preparare a mettere nero su bianco le sue ultime volontà in una lettera. Il dottore però terrà all’oscuro di tutto Giulia. La donna però scoprirà la lettera scritta da Luca e ci rimarrà davvero molto male. Giulia cercherà di capire perché l’abbia scritta. Ma Luca le rivelerà le sue vere intenzioni?

Gennaro invece sfogherà contro la moglie la rabbia, convinto com’è di essere stato ingannato da Roberto. L’amicizia tra Jenny e Camillo rischierà di incrinarsi a causa dell’uso dell’Intelligenza artificiale per fare i compiti e della complicità con Matteo. Nel frattempo la situazione ai Cantieri si complicherà non poco. Marina e Roberto si accorgeranno di quanto sia difficile da gestire il loro nuovo socio Gagliotti.

L’entrata di Gennaro al Circolo segnerà una nuova fase dell’alleanza con Ferri. Non tutti però gradiranno la presenza di Gagliotti all’evento di beneficenza. Giunta a Napoli, Marisa cercherà di scuotere Saviani dal suo torpore emotivo. E lo farà con una proposta spiazzante per il giornalista. Nel frattempo Michele comincerà a ricordarsi del padre attraverso un emozionante viaggio nei ricordi della vita di un uomo che pare avere una grande somiglianza con lui.