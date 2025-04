Né bicarbonato, né acqua ossigenata: è questo l’unico rimedio per sbiancare il bucato

Fare il bucato, per ottenere capi perfettamente puliti ed igienizzati, è un’azione che facciamo quasi quotidianamente. Inoltre, utilizzando la lavatrice non impiegheremo alcuna fatica anzi, mei l’elettrodomestico penserà ad agire sullo sporco non ci potremo dedicare ad altro, o magari concederci qualche minuto di relax. Ciò nonostante, non sempre tutto fila liscio come l’olio e in alcuni casi si potranno verificare delle ‘situazioni’ spiacevoli.

Uno degli imprevisti più comun che si verificano durante un ciclo di lavaggio in lavatrice è quello di ritrovarsi con capi bianchi completamente ingialliti o anche ingrigiti. Un vero e proprio mutamento del colore, che trasformerà il bianco candido, in qualcosa di indefinito e non proprio bello, né da vedere, né da indossare. Quando questo accade però, non è ancora tutto perduto, perché esiste un efficace trattamenti che aiuterà a ripristinare il colore originale.

Il rimedio casalingo per ridare colore e per sbiancare il bucato ingiallito

L’ingiallimento dei capi può dipendere da tantissimi fattori, come ad esempio l’usura, la scarsa qualità dei materiali e anche cicli di lavaggi non adatti. In genere, quando questo accade, bicarbonato e acqua ossigenata sono i primi due rimedi che si usano. Oggi però non useremo né l’uno e né l’altro, ma proveremo a sbiancare il bucato con del semplice percarbonato di sodio.

Il percarbonato di sodio, molto simile per colore e consistenza al classico bicarbonato, altro non è che un composto formato da bicarbonato ed acqua ossigenata. A contatto con l’acqua rilascia ossigeno attivo, che non solo ha proprietà disinfettanti, ma soprattutto sbiancanti. Quindi, risulta essere un’alternativa completamente naturale alla candeggina e permetterà di sbiancare i capi senza alcuna fatica. Un altro aspetto positivo del percarbonato, è che non necessità dei 90°C per attivarsi, il che lo rende perfetto anche per cicli di lavaggio a basse temperature.

Per poterlo usare si potrà optare per due sistemi: il primo è quello di aggiungerlo quotidianamente al classico detersivo quando si lavano i capi bianchi. Per sbiancare invece, si andrà a preparare una bacinella con acqua tiepida e percarbonato, si andranno ad immergere i capi da trattare e si lasceranno in ammollo anche per tutta la notte. Il mattino seguente, strizzare dall’acqua in eccesso e procedere con il solito ciclo di lavaggio. Una volta terminato, il bianco sarà tornato ad essere il colore dominante.