Scambio tra Juve e Milan, due titolari cambiano maglia: assurdo!

Juventus e Milan sono due tra le squadre che hanno speso e cambiato di più nel corso delle ultime due sessioni di calciomercato. Investimenti importanti ed alte aspettative per due club storici che però non hanno vissuto una stagione semplice.

Supercoppa vinta e finale di Coppa Italia da giocare per i rossoneri, ma anche un cambio d’allenatore, e un attuale nono posto in campionato che rappresenta un autentico fallimento. Nessun titolo e solo una corsa Champions da portare a compimento è invece il quadro della Juventus, che pure ha dovuto effettuare un cambio in panchina proprio nelle scorse settimane con l’avvicendamento tra Motta e Tudor col chiaro scopo di riuscire ad arrivare all’obiettivo minimo.

A fine stagione sarà quindi tempo di riesaminare la situazione tra campo, panchina e dirigenza. In casa Milan in particolare potrebbe esserci qualche addio importante, col nome di Leao che inizia a diventare sempre più caldo. A tal proposito in esclusiva a ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina ufficiale YouTube di Calciomercato.it è intervenuto il talent scout Michele Fratini che ha ammesso: “Leao è in uscita dal Milan. Il club vuole monetizzare con 75-80 milioni e per me li vale”.

Calciomercato, asse caldo tra Juventus e Milan: ballano i nomi di Tomori e Nico Gonzalez

L’addio potenziale di Leao al Milan potrebbe però innescare un effetto domino in grado di coinvolgere anche gli interessi della Juventus.

Fratini ha indicato proprio in un esterno bianconero un potenziale erede del portoghese: “Ci sono diverse opportunità, si potrebbe guardare anche in casa Juventus dove c’è Nico Gonzalez. Prima di andare in bianconero, dove è stato strapagato, era seguito proprio dal Milan, che potrebbe chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Non è fantacalcio, non l’ho mai fatto in vita mia”.

L’argentino a Torino non ha vissuto una stagione esaltante con soli 4 gol e altrettanti assist in 31 presenze totali tra campionato e coppe. Qualche problema fisico di troppo e una serie di prestazioni altalenanti hanno infatti caratterizzato l’annata del mancino argentino.

Gonzalez potrebbe quindi finire nel mirino del Milan, e non va escluso un asse con la Juve coinvolgendo anche un altro calciatore. Vista la necessità dei bianconeri di potenziare la difesa potrebbe anche prendere corpo un cambio di maglia incrociato con Fikayo Tomori, già lungamente accostato ai bianconeri e vicino all’addio prima dell’arrivo a Milano di Conceiçao. Le potenziali necessità dei club potrebbero dunque incontrarsi e in estate tutto potrebbe succedere.