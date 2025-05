Batosta Pogacar, clamorosa retromarcia: quasi nessuno ci crede

Il mondo del ciclismo si sta godendo in questi anni un fenomeno come Tadej Pogacar, un ciclista che sta riscrivendo le regole di questo sport e che appare destinato alla leggenda. Vittorie e tanti record fanno di Pogacar un campione d’altri tempi che alcuni addirittura paragonano a Marco Pantani e specialmente al campione Eddy Merckx.

Proprio come lo storico ciclista belga, Pogacar sta affrontando una carriera differente e alterna grandi prestazioni non solo in grandi giri ma anche e soprattutto all’interno di corse di un giorno, Pogacar ha vinto il titolo Mondiale e si è tolto grandi prestazioni tra vittorie e podi nelle corse di un giorno ma è stata sicuramente un’annata diversa dalle altre.

Per questo motivo ormai manca solo l’ufficialità ma Tadej Pogacar ha deciso di rinunciare al Giro d’Italia 2025, storica corsa a tappe che l’atleta sloveno ha vinto nella scorsa stagione. Quest’anno però non si ripeterà, lo ha confermato Pogacar stesso e al momento sappiamo che il Giro di quest’anno sarà molto povero di talento. Tante assenze ed una situazione complicata con i fan che dovranno fare a meno del fenomenale campione.

Pogacar dice addio, il messaggio è chiaro

Il Giro d’Italia 2025 comincerà il 9 Maggio 2025 ma mancheranno diversi fenomeni della corsa su strada. Niente Jonas Vingegaard, Remo Evenepoel e soprattutto non ci sarà Tadej Pogacar che inizialmente pensava alla vittoria ma purtroppo non c’è niente da fare. L’atleta ha di fatto spiegato in conferenza:

“Non posso pensare di correre il Giro d’Italia e fare una Primavera a questi livelli” con riferimento alle tante corse di un giorno che ha fatto, come Milano Sanremo, Giro delle Fiandre e Liegi Bastogne Liegi. Insomma ha fatto queste corse ma non sarà presente al Giro d’Italia e Pogacar pensa già alle prossime corse e l’obiettivo è vincere e convincere al Tour de France e alla Vuelta, competizioni che si terranno in estate.

Manca solo l’ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore o magari già in settimana ma Pogacar non ci sarà. In questi primi anni della sua carriera Pogacar ha dato il massimo e sta facendo il massimo ma diverse persone gli hanno consigliato di non esagerare e non rischiare troppo. A meno di clamorosi colpi di scena Pogacar riposerà ancora per qualche tempo e tornerà direttamente a Giugno per il Giro del Delfinato.