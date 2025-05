Modello 730 precompilato, c’è un modo per ottenere 1300 euro subito: chi ne ha diritto

Gli aventi diritto potranno recuperare 1300 euro presentando il modello 730 per la nuova stagione dichiarativa, ecco come fare.

Quando tira aria di primavera i contribuenti sanno bene che sta per iniziare anche un altro tipo di stagione: quella dichiarativa. In sostanza è venuto il tempo di pensare alla dichiarazione dei redditi. Anche quest’anno c’è già chi sta pensando di rivolgersi al Caf, altri ancora stanno raccogliendo la documentazione richiesta.

Forse però non tutti sanno che presentando il 730 c’è la possibilità di ottenere un rimborso pari a 1300 euro. Una opportunità da non perdere insomma, tanto più in un momento come questo, con le famiglie costrette a fare salti mortali per far quadrare i bilanci, tra rincari in bolletta e aumenti generalizzati nel carrello della spesa.

Ragione in più per informarsi a dovere sulla possibile di recuperare un bonus con il modello 730/2025. Ma attenzione: questa possibilità è offerta soltanto a una platea di aventi diritto che forse nemmeno sono a conoscenza del fatto che presentando la dichiarazione dei redditi potranno ottenere 1300 euro in più.

Modello 730 precompilato, a chi spettano 1300 euro di rimborso

Con il modello 730/2025 i lavoratori domestici hanno la possibilità di recuperare il bonus Irpef da 1200 euro, detto anche trattamento integrativo (il vecchio bonus Renzi, per intenderci). Il bonus Irpef spetta ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ai quali arriva direttamente in busta paga. Il problema è che il datore di lavoro domestico – che di solito coincide con l’anziano da assistere o la famiglia presso cui si presta servizio – non funge da sostituto d’imposta.

All’atto pratico ciò significa che anche se assunti regolarmente, a tempo pieno e con una busta paga, i lavoratori domestici ricevono uno stipendio lordo, senza la ritenuta delle tasse. Saranno i lavoratori domestici stesso a dover regolare i propri obblighi fiscali. In sede di dichiarazione dei redditi dovranno versare l’IRPEF dovuta allo Stato.

Al tempo stesso però potranno anche fare richiesta in sede di presentazione del 730 per ottenere il trattamento integrativo fino a 1.200 euro annui, fin dall’inizio riconosciuto a colf e badanti che hanno un reddito annuo fino a 15.000 euro. Al trattamento integrativo i lavoratori domestici potranno aggiungere i 100 euro del bonus Natale.

In tutto fa un rimborso pari a 1300 euro. Oltre al bonus Irpef, con la dichiarazione dei redditi chi soddisfa i requisiti potrà recuperare anche il bonus natalizio da 100 euro. I requisiti per ottenere il bonus Natale sono un reddito complessivo inferiore a 28.000 euro nel 2024, la capienza fiscale (ovvero l’imposta lorda deve risultare superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente) e avere almeno un figlio fiscalmente a carico.