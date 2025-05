Valentino Rossi distrutto, il messaggio mette i brividi: una tragedia terribile

Quando parliamo di Valentino Rossi parliamo di una vera e propria leggenda dello sport, un campione durato nel tempo e che ogni anno ha portato avanti questo sport, riunendo milioni di appassionati. Valentino ha tifosi non solo in Italia ma in tutto il mondo, milioni di fan che amavano la sua esuberanza, sia dentro che fuori dalla pista.

Anche dopo il suo ritiro Valentino Rossi è un campione e si parla sempre di lui, molti dei piloti in gara fanno ancora riferimento e gli chiedono consigli, in primis il nostro Pecco Bagnaia ma ce ne sono davvero tantissimi. La carriera di ‘Vale46’ è costellata di bei momenti ma non solo e c’è un episodio che ha colpito particolarmente il ‘Dottore’ della MotoGp; stiamo naturalmente parlando della vicenda che ha visto l’incidente mortale di Marco Simoncelli.

Rossi e Simoncelli erano grandi amici e quest’ultimo per alcuni veniva visto proprio come l’erede di Valentino. Di Marco e di molto altro Valentino Rossi ha parlato nel corso del podcast Poretcast, un vodcast ideato dal comico Giacomo Poretti, conosciuto nel trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Rossi ha in primo luogo ricordato i suoi primi tempi tra i motori svelando: “Negli anni ’90 per me correre nel Motomondiale era come essere in un cartone animato, mi sembrava qualcosa di davvero impossibile”.

Valentino Rossi e il ricordo su Marco Simoncelli

Il pilota è tornato sul 23 Ottobre 2011, una data drammatica per tutti gli appassionati di motori. Valentino Rossi fu inconsapevolmente protagonista visto che colpi’ anch’egli Simoncelli con una ruota, ovviamente senza alcuna colpa. Ricordando quegli attimi Valentino Rossi – quasi commosso – sottolinea:

“La sua morte è stato un vero shock perchè ho perso un amico e perchè sono stato parte dell’incidente fatale”. Per Valentino quelli sono stati mesi molto difficili ma il noto campione ha poi ammesso: “C’erano 22 piloti in pista e in quel momento sono stato proprio io a colpirlo, ma non ho pensato di smettere. Mi sono fatto un esame di coscienza ed ho capito che si trattava di una vera e propria fatalità. C’è sempre il rammarico per aver perso un grande amico”.

E anche grazie a Simoncelli che Valentino Rossi ha deciso di aprire l’Academy per i giovani piloti, un’accademia che sta avendo grande successo. Il campione ne ha parlato cosi: “I piloti sono tutti teste di c****, non è facile gestirli ma comunque mi piace molto” la chiosa finale del pilota.