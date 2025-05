Michael Schumacher, c’è un nuovo segnale: i tifosi tornano a sperare

Il ricordo di Michael Schumacher rimane indelebilmente scolpito nella mente e nel cuore dei tifosi che con grande affetto attendono ancora di ricevere qualche buona notizia in merito allo stato di salute del campione.

Il fenomeno tedesco ha visto infatti stravolta la propria vita dal 29 dicembre 2013, data del tragico incidente sulle nevi di Meribel che lo ha costretto ad anni terribili chiuso nell’enorme muro di privacy e riserbo alzato dalla moglie Corinna e dal resto della famiglia. Solo in pochi eletti possono far visita a Schumacher, in merito al quale da tempo non arrivano particolari aggiornamenti.

Qualche piccolo segnale arriva di riflesso intorno ad una figura leggendaria della Formula 1 e del motorsport in generale. Sette titoli mondiali vinti ed una serie di primati che lo rendono uno dei piloti più vincenti, amati e seguiti di sempre. Una figura divisiva anche in virtù della sua strabordante personalità e del suo enorme carisma. Schumi è stato uno sportivo capace di cambiare per sempre la propria disciplina e risulta quindi inevitabile registrare tanto amore e sostegno da parte dei fan.

Un paio di settimane fa lo stesso Schumacher aveva firmato con le iniziali ‘MS’ un casco di Jackie Stewart, indossato nuovamente dall’ex pilota britannico prima del Gp del Bahrein, il tutto a scopo benefico. Lo stesso cimelio era infatti destinato a un’asta di beneficenza per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Race Against Dementia”. Quello stesso gesto dell’ex campione teutonico rappresenta un segnale positivo in grado di far sognare i fan.

Per Schumacher si muove qualcosa: il segnale stupisce i tifosi

Con l’aiuto della moglie Corinna, Schumacher avrebbe quindi firmato il casco commuovendo i tifosi che hanno saputo della notizia.

Un segnale comunque da cogliere in relazione allo stato di salute dell’ex leggenda della Ferrari. A tal proposito Johnny Herbert ha definito lo stesso gesto “emozionante” nonchè un segnale che sia “in via di guarigione”.

L’ex pilota, come riportato da ‘auto.everyeye.it’ ha ammesso: “È una notizia meravigliosa che Michael Schumacher abbia autografato il casco di Jackie Stewart. È stato un momento meraviglioso. Non vedevamo niente di così emozionante da anni e speriamo che sia un segnale”.

Herbert ha quindi proseguito: “Speriamo che Michael si stia riprendendo. È stato un viaggio lungo e terribile per la famiglia, e forse lo rivedremo presto nel paddock della F1”. Un augurio splendido per un campione sfortunato che ancora oggi resta nel cuore di tutti.