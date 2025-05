In cucina non avevo spazio per lo scolapiatti: l’ho sostituito con questa idea geniale ed economica

Come sostituire il classico scolapiatti da cucina con un'idea salvaspazio: è questo lo strumento che non deve mai più mancare in casa.

In casa lo spazio sembra non essere mai abbastanza, e spesso, pur di riuscire ad avere tutto perfettamente in ordine, si deve per forza rinunciare a qualcosa. In cucina, ad esempio, sono tantissimi gli oggetti che andremo a stipare nei vari ripiani e nei cassetti, ma non sempre li andremo ad utilizzare realmente, lasciandoli lì a prendere solo polvere e ad occupare spazio inutile.

Inoltre, non avere spazio a sufficienza per tutto, spesso ci costringerà a rinunciare ad alcuni oggetti, che, anche se utili non sono poi così indispensabili come si possa immaginare. Uno fra i primi ‘accessori’ di cui si può fare tranquillamente a meno se abbiamo i centimetri contati, è sicuramente lo scolapiatti. Stiamo ovviamente parlando dei modelli esterni ai mobili e che in genere vengono sistemati accanto al lavandino.

Ecco l’idea geniale per mettere da parte il classico scolapiatti ingombrante

Dopo aver lavato le varie stoviglie, lasciare ad asciugare sullo scolapiatti è sicuramente la scelta migliore anche dal punto di vista igienico. I modelli che in genere vengono sistemati in cucina e non si trovano integrati nei pensili, possono essere sia di plastica che di acciaio. Sicuramente comodi e resistenti, ma spesso, così grandi da non sapere dove posizionarli quando non si utilizzano. Per non parlare poi della fatica che si deve fare per pulirli ogni volta.

Fortunatamente, per eliminare facilmente l’ingombro dello scolapiatti e per ottimizzare al massimo lo spazio, esiste una soluzione altrettanto valida, ma che permette di asciugare i piatti velocemente. Stiamo parlando del tappetino scolapiatti. Si tratta di un oggetto fatto interamente in silicone e ideale per essere sistemato all’occorrenza. Grazie alle sue dimensioni così ridotte, una volta che non sarà più utilizzato si potrà facilmente riporre in un cassetto.

Esistono svariati modelli di tappetino scolapiatti e possono variare per prezzo, forma, colore e grandezza. Sono perfetti per far asciugare le stoviglie una volta lavate, ma possono essere utilizzati anche come piccole superfici d’appoggio o per sistemare il proprio angolo caffè. Su Amazon.it si trovano tantissime opzioni, con un prezzo che parte anche da 8,00 euro. Si tratta di un accessorio comodo, pratico e anche facile da pulire ed è proprio per questo, che risulta anche più igienico del classico scolapiatti. Basterà scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze e finalmente si potrà avere molto più spazio a disposizione.