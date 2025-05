Un Posto al Sole, via da Palazzo Palladini all’improvviso: il motivo dell’addio

Mettiamo insieme un cast di attori amato dal pubblico, una cornice spettacolare come quella di Palazzo Palladini a Posillipo (che in realtà si chiama Villa Volpicelli), una trama avvincente e gattopardesca al tempo stesso, dove tutto cambia per non cambiare mai nulla ed ecco che avremo l’identikit di Un Posto al Sole.

La veterana delle soap made in Italy non cessa di fare compagnia agli spettatori. Upas è uno dei fiori all’occhiello di casa Rai e sembra non conoscere tramonto, come testimonia l’eccezionale longevità di una serie che il prossimo anno spegnerà ben trenta candeline. Un Posto al Sole ha dovuto inchinarsi soltanto al lockdown durante il Covid, unica sospensione in quasi trent’anni di messa in onda.

Come si sa però le soap vivono anche – forse soprattutto – di colpi di scena e sorprese. Servono strappi per tenere viva l’attenzione del pubblico. E cosa c’è di più efficace per calamitare gli spettatori di un’uscita di scena, meglio se improvvisa? Uno dei personaggi storici di Upas andrà via da Palazzo Palladini. Ecco le ragioni dell’addio.

Un Posto al Sole, addio improvviso a Palazzo Palladini

Proprio in questi giorni si è saputo che Micaela non farà ritorno a Palazzo Palladini. Partita per un viaggio, la donna non rimetterà piede a Napoli e girerà per il mondo. Si tratta di un addio non annunciato, ma non per forza destinato a essere definitivo. Nulla esclude che più avanti la sorella di Manuela non possa ritornare tra i protagonisti di Un Posto al Sole.

Al momento a primeggiare nelle trame sarà la sorella Manuela (interpretata, come Micaela, da Gina Amarante). Nelle prossime puntate gli spettatori vedranno soltanto una delle due gemelle. Non c’è un annuncio ufficiale dell’addio di Manuela. Ma appare certo che il suo cammino nella soap almeno per ora si è interrotto. La scelta di dare spazio soltanto a una tra Micaela e Manuela appare una scelta precisa degli sceneggiatori.

Si è deciso di dare preminenza al percorso di crescita di Manuela, capace di conquistarsi la fiducia del pubblico mettendo in mostra i suoi punti di forza ma anche le sue fragilità. Manuela appare destinata a diventare uno dei personaggi di spicco di Un Posto al Sole. Diversi episodi lasciano trasparire l’addio di Micaela: la fine della relazione con Samuel e lo scontro con Michele e Ferri.

I due contrasti annunciano l’addio della donna a Palazzo Palladini. Con la sua uscita di scena dalla soap rimarrà in sospeso il rapporto con Jimmy. Micaela era tornata a Napoli per recuperare il rapporto con il figlio e ora decide di andarsene via di nuovo, lasciando ancora una volta. Si può ipotizzare che a prendersi cura del nipote sarà proprio Manuela, senza escludere ritorni occasionali di Micaela per rivedere il figlio.