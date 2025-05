Sinner scivola indietro, grandissima sorpresa in classifica

Il numero uno al mondo Jannik Sinner torna in campo. C'è attesa per lui a Roma, ma c'è da registrare una notizia piuttosto negativa.

Manca sempre meno, ormai possiamo dire che mancano poche ore e il numero uno al mondo Jannik Sinner tornerà in campo. E’ stata una lunghissima attesa, i fan dell’azzurro hanno aspettato tre mesi per vederlo nuovamente in campo e questa volta si ricomincerà, si riparte con l’altoatesino che tornerà in campo in Italia.

Gli Internazionali d’Italia sono alle porte e vedranno quasi tutto il meglio del circuito Atp. Non ci sarà però Novak Djokovic, che, alle prese con l’avanzar degli anni, ha deciso di conservare energie in vista del Roland Garros. Ma i tifosi sono tutti per Sinner e non vedono l’ora di vederlo in campo: l’azzurro ha conservato il primato nel ranking Atp e questa settimana ha iniziato la 48esima settimana come numero uno al mondo.

Se per il ranking Atp si può esultare visto il primo posto continuo ormai da tempo, non si può dire invece lo stesso per la Race, classifica che riguarda i punti da inizio stagione. Jannik Sinner era partito bene, ha subito guadagnato il primo posto con la vittoria dell’Australian Open ma ha perso poi terreno. D’altronde l’azzurro ha giocato solo un torneo in questo 2025 ed ora deve rispondere a partire dal torneo di Roma.

Ultim’ora Sinner, la classifica stavolta parla chiaro

Inizialmente Sinner era partito benissimo ma ora è scivolato indietro nella classifica Race, classifica che ora vede al comando il grande rivale dell’azzurro, lo spagnolo Carlos Alcaraz. A dire il vero calcolando che siamo agli inizi di Maggio il punteggio dello spagnolo non è cosi straordinario in quanto è a 2740 punti in classifica e non parliamo di questo gran punteggio. Al secondo posto della Race c’è però una grande sorpresa di questo 2025, ovvero il britannico Jack Draper.

L’inglese ha perso una finale molto combattuta nel Masters 1000 di Madrid, ma questo risultato gli ha garantito di superare in classifica Sinner e lo stesso vale per Zverev, entrambi a poco più di 2200 punti. Sinner è a 2000 punti in classifica ed è fuori dalla Top 3 mondiale nella Race, una statistica che sembra clamorosa.

Sinner è dominatore del circuito ma questa squalifica sicuramente ha frenato la sua ascesa e l’azzurro è chiamato a reagire già da questo torneo. A Roma non ha mai vinto ma i tifosi sperano che questa possa essere la sua prima volta ed i tifosi sognano questo grande risultato.