Ultim’ora Internazionali, forfait di Berrettini: non ci sarà

Non arrivano buone notizie per i tifosi di Matteo Berrettini. Agli Internazionali d'Italia cambiano le carte in tavola

L’attesa è ormai finita per i tantissimi appassionati di tennis sul territorio nazionale, che attendevano con grande ansia ed aspettativa l’inizio del Masters 1000 di Roma.

La capitale accoglie i grandi campioni del tennis mondiale nel consueto appuntamento con gli Internazionali d’Italia per i quali c’è enorme aspettativa soprattutto sul rientro di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, autentico orgoglio del movimento nazionale, vede esaurirsi il periodo di squalifica dopo l’annosa questione legata al caso Clostebol, e si prepara a riannodare il filo con la vittoria interrotto ad inizio anno.

Sinner ha messo in bacheca già gli Australian Open ed ora punta al prossimo slam che risponde al nome del Roland Garros. In preparazione all’attesissima sfida parigina su terra rossa c’è però prima di tutto il rientro ufficiale in campo proprio agli Internazionali d’Italia, torneo estremamente probante e che ha un sapore sempre speciale per i tifosi azzurri. Folta infatti la colonia italiana che vi prenderà parte, con grande attesa che aleggiava anche intorno al nome di Matteo Berrettini, in merito al quale però non arrivano notizie incoraggianti.

Il tennista di ‘casa’ è finito in penombra dopo l’addio al torneo di Madrid, quando è stato costretto ad arrendersi nel corso del match con Draper, il tutto a causa di problemi addominali. Guai fisici che ancora perseguitano Berrettini, che insieme al fratello Jacopo avrebbe dovuto vivere anche un momento speciale proprio a Roma.

Ultim’ora Berrettini, salta il doppio col fratello Jacopo: la situazione

Matteo Berrettini e il fratello Jacopo non parteciperanno al torneo di doppio degli Internazionali d’Italia. I due tennisti azzurri avevano ricevuto una Wild Card speciale dall’organizzazione che gli avrebbe quindi concesso di giocare fianco a fianco di fronte al pubblico romano.

I segnali però non sono positivi ed è dunque saltato il doppio dei fratelli Berrettini con lo stesso Jacopo che infatti si è iscritto alle qualificazioni del Challenger di Francavilla. Al contrario su Matteo è calato un silenzio che inizia a preoccupare i tifosi anche in relazione alla partecipazione al singolare nella capitale.

Le domande sulle condizioni reali dell’ex numero 6 al mondo iniziano ad aumentare, così come il timore di non vederlo al 100% a Roma o ancora peggio di non vederlo affatto. Berrettini, dal canto suo, non scende in campo agli Internazionali d’Italia addirittura dal 2021. L’anno seguente diede forfait per un intervento alla mano, mentre nel 2023 fu messo ko da un problema agli addominali, e lo scorso anno fu una tonsillite a fargli saltare il torneo casalingo.