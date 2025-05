Pogacar, è allarme anche per il Tour de France: il messaggio spaventa i tifosi

Il campione di ciclismo Tadej Pogacar è tra gli sportivi più seguiti di questo 2025 e sicuramente tra i protagonisti degli ultimi anni. Il suo modo di porsi, provare a vincere sempre e facendo sempre spettacolo, ha attirato nuovi appassionati di ciclismo e i tifosi sono sempre curiosi di conoscere se l’atleta prenderà o meno parte al torneo.

In questo 2025 Pogacar è stato assoluto protagonista ed ha disputato un calendario assolutamente diverso dal solito. Infatti quest’anno l’atleta – abituato con le grandi corsa a tappe – ha deciso di cimentarsi anche nelle grandi classiche di un giorno e subito ha raggiunto ottimi risultati. Pogacar è spesso arrivato sul podio o ha anche vinto, la vittoria alla Parigi Roubaix o anche quella alla Freccia Vallone, tanti successi che resteranno indimenticati nella memoria dei tifosi.

Pogacar alla fine ha deciso di non disputare il Giro d’Italia, non parteciperà alla corsa rosa appunto visto i tanti impegni e Tadej lavorerà con la preparazione per disputare il Tour de France e provare cosi a vincere. In queste ore una leggenda del ciclismo come Alberto Contador ha duramente attaccato Pogacar e le sue dichiarazioni hanno fatto molto discutere, le parole hanno sicuramente diviso tutti i suoi fan.

Polemica Pogacar, arriva l’annuncio sul campione

Contador ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di WielerFlits, ha parlato di tanti temi e tra le altre cose ha mandato qualche frecciata di troppo a Pogacar, nel mirino la sua gestione del calendario e Contador ha spiegato: “Penso che le persone all’interno della sua squadra non saranno particolarmente felici dei suoi attacchi a 70 o 80 km dal traguardo, cosi si sprecano tante energie”.

Insomma l’atleta è nel mirino per alcune sue scelte non condivise e Contador ha continuato commentando la differenza tra il programma di Pogacar e quella del suo grande rivale Vingegaard, che, si è concentrato solo sul Tour de France. A riguardo lo spagnolo ha spiegato: “Credo che il suo programma – incentrato sulle grandi Classiche – non sia il migliore in preparazione dell’imminente Tour de France” e ha infine concluso:

“Vediamo come si sentirà più avanti, e se sarà ancora affaticato. Come squadra sarei preoccupato per il suo sforzo” ha spiegato l’ex campione. Pogacar è apparso affaticato nelle ultime gare ed anche per questo non parteciperà al Giro d’Italia con l’obiettivo di rallentare un pò e pensare alle prossime importanti sfide.